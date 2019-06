El «Pacte de Canyelles» segella un govern tripartit nou d'àmplia majoria a Roses

El passeig de Canyelles ha estat l'escenari, aquest dimecres a la tarda, de la presentació pública i la signatura del pacte de govern que uneix en un mateix programa d'actuació els quatre regidors de Junts per Roses, els quatre d'ERC i els dos de Gent del Poble. Un total de deu edils que constitueixen "una àmplia majoria" en un plenari de disset cadires amb la clara voluntat "d'entendre'ns i fer molta feina pel bé de la vila".

Aquest "Pacte de Canyelles" neix carregat de bones paraules i bones intencions per part de les tres formacions polítiques que es repartiran l'alcaldia en dues etapes: Montse Mindan (Junts) l'ocuparà des d'aquest dissabte fins a juny de 2021 i Joan Plana (ERC) acabarà el mandat fins a juny de 2023. L'alternança afectarà la primera tinença d'alcaldia. La segona estarà en mans de Gent del Poble durant els quatre anys.

Entre els objectius destacats del programa elaborat per aquest nou govern tripartit hi ha mantenir Roses en el top ten turístic del país, potenciar la gent que treballa a favor de la promoció econòmica en el municipi i seguir fent costat a les entitats rosinques, que en el seu conjunt reben més d'un milió d'euros anuals en subvencions municipals, segons ha explicat el regidor Marc Danés en l'obertura de l'acte.

Els deu regidors ja coneixen quines seran les àrees que hauran de gestionar durant aquest mandat per a mantenir "un govern estable i eficient", un objectiu que els tres caps de llista consideren "viable" a partir d'unes negociacions que han estat ràpides i carregades "de bones intencions".

Fèlix Llorenç, cap de llista de Gent del Poble considera que s'ha fet "el millor pacte possible, el de més consens polític" amb "l'únic objectiu de buscar allò que és millor per al poble". El republicà Joan Plana ha recordat "l'intens treball fet durant aquests quatre anys des de l'oposició i que ens ha permès avançar electoralment. Ja vam dir que teníem voluntat de governar si els resultats acompanyaven i es donaven certes garanties", entre les quals hi havia poder participar en un projecte "que garantís l'estabilitat". "L'esperit constructiu ha presidit totes les reunions entre les tres parts", ha afegit Plana.

L'alcaldessa en funcions, Montse Mindan (Junts per Roses) i que ho tornarà a ser a partir de dissabte si no sorgeix cap contratemps, ha fet esment "a la superació d'aquests quatre anys amb un govern en minoria, havent aprovat tots els pressupostos i les ordenances. Aquesta etapa ens ha ensenyat a tenir portes obertes amb tots els grups municipals i és el que intentarem seguir fent". Mindan recorda que "un pacte significa compromís i lleialtat", dos paràmetres que els signants d'aquest acord de Canyelles hauran de demostrar en el dia a dia a partir d'aquest dissabte.

El "Pacte de Canyelles" ha estat firmat amb l'embolcall d'un aire fresc de marinada en un paisatge d'alta visibilitat que permetia veure amb claredat les illes Medes. "És un bon auguri", ha deixat anar un dels assistents a l'acte. Mindan, Plana i Llorens no han pas contradit l'afirmació.