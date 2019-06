L'alcaldia de Figueres penja d'un fil

Quan falten poques hores per a la constitució del nou plenari de l'Ajuntament de Figueres, previst per aquest dissabte a les 12 del migdia, les possibilitats que Jordi Masquef (Junts per Figueres) perdi l'alcaldia estan sobre de la taula. Des de fa dies, les candidatures d'Agnès Lladó (ERC) i Pere Casellas (PSC), amb cinc i quatre regidors cadascuna, estan negociant a contrarellotge amb els dos únics representants de Guanyem i Canviem, Joselin Castellón i Xavier Amiel, i els seus respectius equips. Ambdues formacions tenen a les seves mans la decisió final de donar el seu vot a la proposta de republicans i socialistes. Anit, l'assemblea de Canviem es va reunir a la Cate per a adoptar una postura de consens que, de moment, no ha trascendit.

L'actual alcalde en funcions, Jordi Masquef, va aconseguir vuit regidors però és lluny dels onze que fan falta per a tenir assegurada una majoria estable que li permeti ser investit en la primera votació. Des de les files del PDeCAT reconeixen que la situació "és molt complicada" malgrat "haver ofert tot el que ha estat necessari a les formacions que podrien governar amb nosaltres". La clau de volta sembla tenir-la Canviem Figueres, la formació que va ser més bel·ligerant amb Masquef durant la campanya electoral.

L'ombra d'un quadripartit plana sobre el saló de sessions de l'Ajuntament de Figueres. Pere Casellas no ha amagat mai que no va pair prou bé el trencament unilateral de l'anterior pacte de govern amb la CiU de Marta Felip i ERC fa anys que aspira a aconseguir una alcaldia molt emblemàtica com és la de la capital de l'Alt Empordà.

En els moviments de calculadora, el paper de Ciutadans ha quedat apartat en un segon pla, ja que els dos regidors d'Héctor Amelló no han entrat en cap de les travesses postelectorals.