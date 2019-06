L'assemblea de Som Gent de Pau acorda donar l'alcaldia a Pere Maluquer de Junts

Pere Maluquer es perfila com a nou alcalde de Pau.

Pere Maluquer es perfila com a nou alcalde de Pau. EMPORDA.INFO

L'assemblea local de la candidatura de Som Gent de Pau-AM, ha acordat aquest cap de setmana tirar endavant un govern de coalició amb Junts per Pau. Les dues formacions van sumar tres regidors cadascuna, essent la de Junts la més votada. El setè regidor del plenari va correspondre a Pau Hi Guanya, que també formarà d'aquest acord, amb José Antonio Garcia. Ciutadans no va obtenir representació.

Si d'aquí a dissabte no sorgeix cap contratemps, el cap de llista de Junts, Pere Maluquer, serà escollit alcalde de Pau en substitució de Josep Blanch, que ha ocupat el càrrec des de 1983. Josep Besa, del grup de Som Gent de Pau, vinculat a Esquerra, serà el tinent d'alcalde.