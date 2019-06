ERC de Llançà reconeix la «impossibilitat» de generar un pacte de govern amb Junts

Ara fa just una setmana, la candidatura llançanenca d'ERC, encapçalada per Guillem Cusí, va fer pública la seva proposta de pacte de govern a Junts per Llançà i Alternativa amb la condició de deixar fora el PSC i tenir l'alcaldia durant quatre anys. Esquerra va fer aquesta proposta com a llista guanyadora de les passades eleccions municipals, en les quals va aconseguir quatre dels onze regidors del plenari. Les candidatures de Núria Escarpanter (Junts) i Francesc Guisset (PSC), en van sumar tres cadascuna i l'Alternativa de Claudio Grande va obtenir l'altre regidor que quedava.

ERC ha emès un comunicat per anunciar que la seva proposta no ha prosperat, davant la ferma possibilitat que Junts i PSC reeditin el pacte de govern que han mantingut durant bona part de l'anterior mandat. Esquerra diu que "a aquestes alçades, hem d'admetre que no ens ha estat possible progressar en aquest escenari de treball, malgrat ho hem intentat".



El comunicat sencer d'ERC Llançà

"Des d'ERC Llançà volem transmetre les següents valoracions pel que fa al procés de contactes amb la resta de formacions polítiques del municipi, per configurar un nou govern per Llançà d'àmplia majoria, consens i estabilitat.

La política és allò que ens permet conviure junts, malgrat ser diferents. Per això hem invocat des del primer moment un esperit constructiu del que el poble en pogués sortir el més beneficiat possible. Un pacte d'entesa entre les formacions d'ERC, Junts per Llançà i APL, que representi la major diversitat possible, en una oportunitat històrica per afrontar els grans reptes que a Llançà tenim per davant.

A aquestes alçades, hem d'admetre que no ens ha estat possible progressar en aquest escenari de treball, malgrat ho hem intentat. Respectem els processos i tempos de cada formació política, com agraïm que els nostres siguin respectats, però els entenem com una cosa que sempre ha d'anar subordinada a posar els interessos del poble per davant.

No ens correspon jutjar si altres propostes de govern són millors que la nostra. Hi haurà ocasions per debatre-ho. ERC Llançà, com a força guanyadora de les eleccions municipals en resultats i percentatge de creixement, volem estar a l'alçada i correspondre al mandat que el poble ens ha donat. Per això, ens hem evocat a buscar un diàleg sota les següents premisses; respecte per la diversitat i respecte a la nostra capacitat de lideratge. Com hem dit abans, no ens ha estat possible.

Per tant, des del moment en que certifiquem la falta de garanties sobre aquesta voluntat de treball, en que el grup de Junts per Llançà ens ha emplaçat a esperar una resposta explícita un cop reuneixin les seves bases el proper dijous, a poques hores del ple de constitució, i admetent que no volem contribuir a ser còmplices en dilatar aquest procés, per interessos que no són el benefici del poble, no tenim més remei que donar per esgotat aquest episodi i actuar en conseqüència. En aquest sentit, hem d'agrair a APL que la seva postura sempre hagi estat i sigui de predisposició i voluntat de treball, des del primer moment i fins a dia d'avui.

El nostre compromís amb la societat de Llançà resta intacte. No abandonarem mai el nostre poble i treballarem incansablement per portar Llançà en la bona direcció. Us estem infinitament agraïts per la vostra confiança i el vostre suport, i des del primer dia us l'estem tornant amb responsabilitat i dedicació. Moltíssimes gràcies i molta força pels anys de feina que tenim per davant. Visca Llançà".