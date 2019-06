ERC Llançà proposa un govern de consens a Junts i Alternativa sense el PSC

La candidatura d'ERC de Llançà encapçalada per Guillem Cusí va aconseguir diumenge quatre dels onze regidors del plenari, convertint-se així en la força més votada. Junts per Catalunya i PSC van empatar a tres regidors i Alternativa per Llançà en va obtenir un.

Aquest diumenge ERC ha anunciat que ha proposat "un gran acord de consens" a Junts i APL amb la finalitat de generar un govern de majori ampli amb vuit regidors. Avui mateix també han comunicat al PSC de Francesc Guisset que la proposta no inclou "la seva presència".

Esquerra explica que "la cerca d'un gran acord de consens i la confecció d'un govern plural", és el motiu que ha empès als republicans "a encapçalar aquest projecte. La proposta consisteix en aglutinar els gairebé 1.800 vots que sumen les tres formacions i que suposen més del 70% de l'electorat, vuit regidors dels onze del consistori".

Segons ERC "si bé, els independents d'APL han acceptat la proposta d'inici, els post convergents traslladaran aquesta a la seva militància. El possible acord representaria els quatre anys d'alcaldia per ERC i una remodelació integral del cartipàs municipal".

El cap de llista i portaveu dels republicans Guillem Cusí, manifesta que "hem de treballar en positiu, volem oferir al poble de Llançà el govern més representatiu de la història i amb el màxim consens possible".