Lloret, d'alcalde a únic regidor d'ERC a Cadaqués: «La davallada s'explica per moltes raons, també urbanístiques»

Les eleccions municipals d'aquest diumenge han capgirat la configuració de l'Ajuntament de Cadaqués. ERC, que governava al municipi des del 2015 amb majoria absoluta, ha passat de tenir sis regidors a quedar-se amb només un. La llista Fem Cadaqués- Independents de Catalunya ha guanyat els comicis però ha empatat en nombre de regidors amb Junts per Cadaqués, que també n'ha tret quatre. A banda d'ERC, l'Assamblea per Cadaqués (AxC-AMUNT) i Independents per Cadaqués- Candidatura de Progrés (IC-CP) també han aconseguit un regidor cadascun. L'alcalde en funcions i candidat d'Esquerra, Josep Lloret, atribueix la davallada a múltiples factors. Entre ells, admet que segurament hi ha coses que no han fet o "explicat" prou bé però també a l'augment de llistes, a les ganes de canvi i als projectes urbanístics polèmics, com el se Sa Guarda. La configuració municipal obligarà a fer pactes i Lloret no descarta ni quedar-se a l'oposició ni entrar a govern.

Mantenir l'alcaldia a Cadaqués és un afer complicat. El municipi ha alternat des de les primeres eleccions democràtiques governs de CiU i ERC. El més llarg, el que va ostentar el convergent Miquel Figueras del 1987 al 1991. El seu fill, Joan Figueras, però, només va aconseguir governar el municipi del 2011 al 2015.

ERC, amb l'aleshores alcalde Joan Borrell, només va aconseguir mantenir-se un mandat i Lloret ha repetit la travessa. El candidat d'Esquerra va guanyar amb una clara majoria l'any 2015 amb sis dels onze regidors en joc i va traslladar CiU a l'oposició.



Fins a cinc llistes

Aquest diumenge, el municipi havia de triar entre cinc llistes i la de Lloret només ha aconseguit 141 vots. Una situació que l'ha deixat amb només un regidors dels sis que tenia. Fem Cadaqués, liderada per Pia Serinyana, ha guanyat els comicis però ha empatat amb la candidatura de Junts per Cadaqués, amb Jordi Riera al capdavant. Tots dos partits han aconseguit quatre regidors.

Lloret admet la forta davallada i ho atribueix a múltiples raons. L'alcalde en funcions entoma un "mea culpa" però també creu que el municipi buscava un canvi i que hi ha hagut múltiples factors que han decantat el vot cap a altres formacions. "Segur que hi ha tingut a veure els projectes urbanístics polèmics", admet Lloret. Malgrat això, valora positivament que hi hagi canvis i assegura que la llista guanyadora té un projecte "potent" per a Cadaqués.



Caldran pactes

Sigui com sigui, la nova configuració municipal obligarà a buscar pactes per aconseguir la majoria absoluta, fixada en sis regidors. De fet, els dos partits més votats han explicat que ja han començat els primers contactes però que encara no hi ha res tancat. Des de Fem Cadaqués, Pia Serinyana, insisteix que ara per ara la única opció que contemplen passa perquè ella es converteixi en alcaldessa.

Davant d'aquest panorama, Lloret diu que escoltarà les propostes i no descarta ni entrar a govern ni quedar-se a l'oposició.