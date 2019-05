Jordi Masquef busca «acostar posicions» amb Canviem

Junts per Figueres (JxF), la candidatura amb què Jordi Masquef va guanyar les eleccions municipals a la capital alt-empordanesa, ja ha començat la ronda de contactes amb la resta de grups. Dimarts es van reunir amb Canviem Figueres. La nova formació es va presentar per primera vegada en aquests últims comicis i ha aconseguit entrar a l'Ajuntament amb un regidor, el seu cap de llista Xavier Amiel.

Canviem, el grup que podria tenir la clau per una hipotètica majoria absoluta d'esquerres, ha sigut el primer grup amb què s'ha reunit Masquef. L'alcalde en funcions assegura que no se'ls ha ofert entrar a govern i que el motiu de la conversa ha sigut «acostar posicions». Així mateix ho ha explicat Amiel, qui qualifica la trobada de «cordial». El líder de Canviem Figueres assegura que durant la conversa no hi va haver cap oferta concreta per part de Junts i que es va centrar en presentar els projectes dels programes electorals.

Sobre una possible proposta per entrar a govern , diu que caldria consultar-ho amb la militància i l'executiva. «Som els més petits i escoltarem totes les propostes que ens facin», subratlla Amiel. Precisament sobre possibles acords de govern, des de Canviem diuen que «tenen les mans lliures per arribar als acords que considerem oportuns per treballar per Figueres».

Junts per Figueres té vuit dels vint-i-un regidors del plenari i malgrat haver millorat els resultats, estaria empès a un govern en minoria i en solitari si no aconseguís arribar a pactes amb altres grups per fer un govern ampli.

Tot i això, ERC (5), PSC (4), Guanyem (1) i Canviem (1) sumen la majoria absoluta d'onze regidors. Seria un quatripartit, però de moment, republicans i socialistes es mantenen a l'expectativa que sigui Junts qui mogui fitxa per una primera conversa sobre la governabilitat de la ciutat.

Sobre el quatripartit, però, Amiel diu que ara per ara, «no és res més que un rumor». El cap de llista considera que ara és el moment que parlin «els partits grans» i que els dies posteriors a les eleccions seran d'espera.

Des de Junts, preveuen reunir-se en els propers dies amb tots els grups, però consideren que encara és aviat i que les converses se centraran en acostar posicions.

«Consens i mà estesa»



Masquef preveu reunir-se en els propers dies amb els diversos grups. Després que es coneguessin els resultats electorals, en una entrevista a Diari de Girona subratllava que mantindria una política conciliadora i de «mà estesa», a més de no tancar-se a cap acord per aconseguir un govern ampli «de 13 o 14 regidors». Tot i això, tampoc descartava governar en minoria amb vuit regidors i arribant a acords puntuals.