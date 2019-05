«Keep calm» a Figueres

Després de la tempesta electoral del diumenge, a Figueres s'hi ha instaurat –temporalment– la calma. El PSC i ERC es mantenen a l'expectativa que el guanyador de les eleccions, Junts per Figueres, mogui fitxa i iniciï els primers contactes però fan una crida a no perdre els nervis. «Keep calm» es va convertir ahir en el mantra de socialistes i republicans, que, amb la popular frase anglesa, demanen mantenir la calma.

Ambdós asseguren que des de Junts encara no els han contactat per a una primera conversa post-eleccions i no es mullen a l'hora de pronunciar-se sobre possibles pactes o entrades al govern.

ERC i PSC són segona i tercera força amb cinc i quatre regidors respectivament. Junts, amb vuit edils, necessitaria pactar amb un d'ells per aconseguir la majoria absoluta. De fet, amb els quatre dels socialistes en faria prou i en sumaria dotze.

«Tot segueix igual que dilluns. Ha de ser Junts qui s'ha de posar en contacte amb nosaltres», assegurava ahir la cap de llista d'ERC, Agnès Lladó. De la mateixa manera es pronunciava el líder del PSC, Pere Casellas: «No hem rebut ni whatsapps», subratllava.

En ser preguntats sobre un possible pacte d'esquerres amb Guanyem Figueres, republicans i socialistes responen de la mateixa manera: amb un «keep calm». Per a Lladó, no s'ha de «voler anar tan ràpid» i no es mulla sobre un possible tripartit d'esquerres amb el PSC i Guanyem Figueres, –o fins i tot quadripartit si hi entrés Canviem.

Casellas no descarta res però tampoc amaga la complexitat d'un quadripartit a Figueres. Aquest hipotètic pacte necessitaria la complicitat de Canviem Figueres per arribar a la majoria absoluta d'onze regidors, amb què es deixaria fora de l'alcaldia Jordi Masquef (JxF)

Per a Masquef seria «antinatural» i considera que la ciutat no ho entendria. Masquef assegura que vol teixir consensos i es mostra partidari de constituir un govern ampli «de 12 o 13 regidors». Tot i això, tampoc amaga que «se sentiria còmode» governant en minoria i arribant a acords puntuals amb l'oposició.

Malgrat que Junts per Figueres ha guanyat vots i ha arribat fins als vuit regidors, l'oposició continua essent majoria i tant el PSC com ERC han aconseguit retallar les distàncies.