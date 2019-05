«S'ha treballat molt i la feina ben feta obté recompensa»

Jordi Masquef és alcalde de la ciutat des del novembre de 2018 per dimissió de la seva predecessora, Marta Felip. La seva candidatura aconsegueix guanyar les eleccions i augmentar mil vots respecte a la CiU del 2015.



Després del 26M, com està? S'esperava aquest resultat?

Molt content i cansat. Potser no esperava tant, però s'ha treballat molt i al final és cert que la feina ben feta obté recompensa.

Aquesta majoria permet fer autocrítica?

L'autocrítica és fonamental sempre, només amb autocrítica es pot avançar. La que fem és que, no només nosaltres, sinó que tots els regidors de l'anterior mandat no podem estar del tot contents amb la nostra feina perquè ens devem a la ciutat i el que cal és unitat. Ja sé que tenim models de ciutat diferents, però hi ha uns mínims als quals no podem renunciar per interessos partidistes.

Imagina ja la composició del nou govern?

No, encara no. Suposo que en els pròxims dies ens reunirem amb el nostre equip i valorarem els escenaris que es puguin donar.

Pensa en pactes?

Han canviat els escenaris, òbviament. Una opció seria governar en minoria, amb pactes puntuals, i una altra seria buscar un pacte estable de govern. El que està clar és que, per dur a terme grans temes a la ciutat, calen amplis consensos. I sempre dic el mateix, si s'esdevingués el pacte, que no l'he de decidir jo sol, sempre hem de mirar els grups que tinguin un full de ruta similar al nostre, no podem renunciar als nostres postulats.

Què és el primer que es farà per aconseguir La ciutat que tots volem?

La prioritat és la seguretat. Ara s'incorporen quatre agents de manera immediata i ja hem convocat les places per deu agents més. S'ha de dotar la ciutat de més seguretat i fer-la més amable. També hem d'acabar de tirar endavant el contracte de recollida d'escombraries i completar els aparcaments de proximitat. Però, sobretot, hem de dotar com a model de progrés econòmic tot el que es refereix a educació i promoció econòmica, només així la ciutat podrà progressar.