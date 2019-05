JxCat guanya les eleccions europees a Catalunya per davant del PSC i ERC (21,2%)

Junts-Lliures per Europa ha guanyat les eleccions europees a Catalunya amb el 28,6% i 956.439 vots, i ha superat així el PSC, que ha obtingut el 22,1% (738.556 vots), i ERC-Ara Repúbliques amb el 21,2% (708.660), amb el 96,6% escrutat. Cs ha quedat en quarta posició amb el 8,6% (288.307 vots), seguit d'Unides Podem amb el 8,4% (281.463), el PP amb el 5,2% (173.126) i Vox 1,99% i 67.577 vots. El Parlament Europeu tindrà onze diputats catalans: Carles Puigdemont (JxCat), Toni Comín (JxCat), Josep Borrell (PSC), Javi López (PSC), Oriol Junqueras (ERC), Diana Riba (ERC), Javier Nart (Cs), Jordi Cañas (Cs), Ernest Urtasun (Unides Podem), Dolors Montserrat (PP) i Jorge Buixadé (Vox).

ERC no ha pogut revalidar la victòria a Europa del maig del 2014, en què es va imposar per primera vegada en uns comicis europeus amb el 23,7% dels vots a Catalunya. Junts per Catalunya ha guanyat a les quatre demarcacions catalanes. Amb tot, la suma dels partits liderats per Puigdemont i Junqueras aconsegueix el 49,8% a Catalunya i l'independentisme frega la majoria absoluta.

Junts-Lliures per Europa ha millorat els resultats obtinguts el 2014, en què CiU va aconseguir el 21,8% de les butlletes, per sota d'ERC, que es va imposar amb el 23,7% dels vots. El PSC va quedar llavors en tercera posició, amb el 14,29%, un percentatge que els socialistes han fet créixer amb força aquest diumenge, fins al 22,1%.

Cs ha passat de ser la sisena força a Catalunya en les eleccions al Parlament Europeu a la quarta posició, incrementant més d'un 2% dels vots. Unides Podem ha perdut prop de la meitat del suport, ja que la suma d'ICV i Podem va aconseguir el 2014 prop del 15% del suport. El PP ha passat del 9,8% dels vots el 2014 al 5,2% en aquests comicis.

Resultats per demarcacions

A la demarcació de Barcelona, JxCat ha millorat els resultats de les anteriors eleccions -en què va quedar segona per sota d'ERC- i ha obtingut el 25,56% (652.041), seguit del PSC amb el 24,04% (613.102) i ERC-Ara Repúbliques amb el 20,26% (516.724). Unides Podem perd suport i aconsegueix el 9,64% (245.963), per davant de Cs amb el 9,05% (230.959), PP cau a la meitat fins al 5,44% (138.778) i Vox amb l'1,99% (50.813).

A Tarragona JxCat ha obtingut el 27,78% dels vots (99.100), superant els resultats que ERC va aconseguir el 2014 (25,29%). La formació liderada per Oriol Junqueras ha obtingut el 24,55% (87.574), seguida del PSC, que creix fins al 19,80% (70.638), Cs amb 9,64% (34.396), Unides Podem amb el 6,05% (21.586), el PP que cau a la meitat fins als 5,36% (19.112) i Vox amb el 2,60% (9.292).

La candidatura liderada per Puigdemont s'ha imposat amb claredat a la demarcació de Lleida, on ja va guanyar les eleccions el 2014, però assoleix ara el 40,39% dels vots (80.590), molt per sobre dels resultats dels anteriors comicis (31,8%). ERC ha quedat en segona posició amb el 26,45% dels vots (52.767) -per sota del 29,7% que va obtenir fa cinc anys-, el PSC remunta fins al 14,18% (28.295), Cs amb el 5,63% (11.239), PP que recula fins al 4,82% (9.623), Unides Podem que perd suport fins al 3,87% (7.716) i Vox que obté l'1,52%(3.030).

També a la demarcació de Girona JxCat ha irromput amb força amb el 44,91% dels vots (150.197), millorant el suport que va rebre el 2014, en què va aconseguir el 30,7% dels vots. ERC cau fins a la segons posició amb el 21,54% (72.040), lluny del 32,8% que va aconseguir en les eleccions anteriors. El PSC obté el 14,77% (49.398), per sobre del 10% obtingut en els anteriors comicis, Cs aconsegueix el 6,10% dels vots (20.416), Unides Podem el 4,54% (15.173), PP el 3,16% (10.571) i Vox l'1,59% (5.330).