Junts per Catalunya obté 15 dels 33 consellers comarcals a l'Alt Empordà

Un cop coneguts els resultats electorals als 68 municipis de l'Alt Empordà, Junts per Catalunya tornarà a ser la força principal en el Consell Comarcal amb 15 dels 33 membres, sense tenir la majoria absoluta. ERC tindrà 11 consellers, el PSC 5 i la CUP i Ciutadans 1.

En l'àmbit general, ERC guanya "clarament" en 19 dels 40 consells comarcals de Catalunya i se situa com a primera força en vots i nombre de consellers, segons ha anunciat el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch. El conseller, també encarregat dels processos electorals, ha detallat que ERC ha guanyat en 12 consells comarcals més que el 2015 tenint en compte ara en tenia 7.

En segona posició hi ha JxCat que perd 13 consells comarcals ja que en aquestes eleccions municipals és la força més votada en 16. Per la seva banda, el PSC guanya en 5 millorant els 4 que havia aconseguit fa quatre anys. Pel que fa al nombre de consellers, es produeix un empat en 6 consells comarcals. En total hi ha 1.028 consellers en els 40 consells comarcals. Per primera vegada no s'ha constituït el consell comarcal del barcelonès que s'ha dissolt per llei.

Dels 6 consells comarcals en què es produeix un empat a consellers, en 5 casos l'empat és entre ERC i JxCat (Conca de Barberà, Moianès, Pla de l'Estany, La Selva i l'Urgell). I al consell comarcal del Tarragonès l'empat es produeix entre ERC i el PSC.