Fem i Junts per Cadaqués castiguen fort els republicans de Josep Lloret

Fem Cadaqués de Pia Seriñana i Junts per Cadaqués de Jordi Riera han estat les formacions guanyadores en vots en aquestes eleccions municipals. La candidatura de Pia Seriñana, la més votada, ha aconseguit quatre regidors i ha tret la majoria absoluta que fins ara tenia el republicà Josep Lloret, que n'ha perdut cinc i es queda sol. També obté quatre representants Junts per Cadaqués. Aquest empat tècnic el poden resoldre les altres llistes que es presentaven aquest 26-M, ja que totes han aconseguit una regidoria: Claret Daniela de l'Assemblea per Cadaqués-Amunt i Guillermo Martín de la Candidatura de Progrés.

El fins ara alcalde, Josep Lloret, ha rebut un fort correctiu, la qual cosa no faria descartar que hagués de fer un pas al costat, ja que aquest diumenge només ha aconseguit 141 vots davant dels 550 del 2015.