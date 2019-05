Jordi Masquef vol «un govern fort i encara més ampli» per a Figueres

L'alcaldable de Junts per Figueres, Jordi Masquef, actual alcalde en funcions, ha mostrat la seva satisfacció pels vuit regidors aconseguits aquest diumenge, però obre la porta a generar un govern més ampli que garanteixi una majoria en el plenari de vint-i-un regidors. Segons Masquef "la ciutadania ha parlat clar i ens ha donat la confiança per tirar endavant la ciutat. Tindrem un govern fort i el volem encara més ampli perquè Figueres ho necessita. És l'hora que tots siguem generosos".

El cap de llista de Junts explica que des de la seva formació "vam demanar un resultat més ampli que garantís l'estabilitat política i la governabilitat i la ciutadania ens ho ha donat amb un resultat espectacular. Hem obtingut 1.100 vots més que fa quatre anys. Superem per quasi 2.000 vots de diferència a la segona força política i som la força més votada al 90% de les meses electorals de la ciutat"

"Els resultats obtinguts -afegeix Masquef-, són un aval a la feina feta els últims sis mesos a l'alcaldia, el reconeixement a l'equip i solidesa de la candidatura i un senyal de confiança a les nostres propostes electorals per fer avançar la ciutat". L'alcaldable destaca que "aquestes eleccions han estat també la derrota i el fracàs dels populismes d'extrema esquerra i d'extrema dreta que tant hem combatut. Ha estat el triomf de l'optimisme. Felicito a Agnès Lladó (ERC) i Pere Casellas (PSC) per la millora dels seus resultats, i a Xavier Amiel (CF) per la seva entrada a l'Ajuntament".

Des d'ERC, la seva candidata, Agnès Lladó, es mostra satisfeta amb els resultats i diu que són la força que més ha pujat en regidors i vots. "Ho valorem de manera positiva perquè creixem i ens consolidem", afirma. Sobre els escenari que s'obren a partir d'ara, diu que "tot està molt obert" i que esperaran que Masquef iniciï la ronda de converses.

El candidat del PSC, Pere Casellas, en canvi, insisteix que són la tercera força i que no descarten cap possibilitat. "Cal calma i tranquil·litat", remarca Casellas. El cap de llista admet que tenien expectatives més altes però que han pujat més de mil vots i que, sigui com sigui, és positiu.