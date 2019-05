Els deu alcaldables de Figueres ja han votat

Els deu alcaldables de Figueres ja han exercit el seu dret a vot en les eleccions municipals del 26M. Al llarg del matí, els candidats s'han anat apropant als seus respectius col·legis electorals per dipositar la butlleta a dins de l'urna.

El més matiner ha estat Pau Herrero (Aixquem Figueres). Després ha estat el torn d'Agnès Lladó (ERC), Xavier Amiel (Canviem Figueres), M. Àngels Olmedo (PP), Vanessa Risquez (VOX), Pere Casellas (PSC), Jordi Masquef (Junts per Figueres) i Fransesc Paneque (Veïns Figueres). L'últim candidat a apropar-se a les urnes ha estat Joselín Castellón (Guanyem Figueres). Héctor Amelló (Cs) no vota a la ciutat però també s'hi ha apropat per viure en pròpia pell la jornada electoral.