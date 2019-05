ERC de Castelló d'Empúries proposa fer pisos tutelats per a la gent gran

ERC de Castelló d'Empúries assegura que tindrà com a prioritat els propers 4 anys continuar treballant en primer lloc per a les persones. "Cal repensar el futur de la gent gran i apostem per a la construcció de pisos tutelats al voltant de la residència Toribi Duran, ampliar el Centre de salut d'Empuriabrava tant en serveis com en espais, i continuar amb la tramitació per a la construcció de l'estació d'autobusos també a Empuriabrava".

Des de la formació es llancen diferents propostes : "Cal pensar en els joves, per això, a més de continuar amb les polítiques de joventut que fomenten la cohesió i la seva implicació amb el municipi, promourem pisos de lloguer social assequible per a ells. Continuarem amb el Pla Educatiu Entorn per a garantir la cohesió entre els centres educatius i la igualtat d'oportunitats entre tots els infants i joves del municipi, i seguirem fomentant la formació continuada i l'educació fora de l'horari lectiu per a tots els perfils i totes les edats. Treballarem per accelerar el màxim la construcció de l'edifici de l'Institut –Escola a Empuriabrava".

Per últim els republcians destaquen que: "Cal repensar zones del municipi per adequar-les a les necessitats de la nostra gent. Desenvoluparem una zona lúdica i esportiva al parc del Trabuc i acabarem d'adequar l'edifici del Convent de Sta. Clara com a espai referent per a activitats culturals, lúdiques i festives"