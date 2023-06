Els ciutadans ja poden sol·licitar telemàticament el vot per correu a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Tal com informa Correus, les peticions es poden fer fins al 13 de juliol. Es tracta d'un requisit imprescindible i es pot fer via telemàtica a través de la pàgina web de Correus o presencialment en qualsevol oficina. Per tal que no hi hagi cues a les oficines, es pot demanar cita prèvia a través de l'aplicació, la web de Correus o l'Oficina Virtual. El 19 de juliol acabarà el termini per poder dipositar el vot per correu, que es preveu que s'incrementi tenint en compte que les eleccions seran al juliol, en període de vacances.

En cas de la sol·licitud online, els ciutadans han d'acreditar la seva identitat a través d'una firma electrònica. I els que vagin fins a una oficina de Correus, hauran de presentar el DNI, passaport o carnet de conduir. A partir del 3 de juliol s'enviarà a casa de les persones que hagin sol·licitat el vot per correu tota la documentació necessària per poder exercir-lo. I el 19 de juliol acabarà el termini per dipositar el vot per correu en una oficina de Correus.