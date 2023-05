L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, es perfila com a cap de llista de JxCat per Girona a les eleccions generals del 23-J. Madrenas, que el proper 17 de juny deixarà el càrrec quan es constitueixi el nou consistori, sospesa presentar-se a les primàries que previsiblement obrirà el partit. L'alcaldessa sortint ja havia parlat amb la cúpula de JxCat d'aquesta possibilitat quan les eleccions a les Corts Generals es preveien cap a finals d'any. Però la decisió del president espanyol d'avançar el comicis a l'estiu, després de la davallada del PSOE aquest 28-M, ho ha precipitat tot. Aquest juny, Marta Madrenas, que també és diputada al Parlament, tancarà una etapa de dotze anys a l'Ajuntament de Girona, set dels quals com a alcaldessa.

Marta Madrenas pot fer el salt al Congrés dels Diputats després de tancar etapa al capdavant del consistori gironí. L'alcaldessa, que va renunciar a la reelecció, estudia ara optar a ser la cap de llista de JxCat per Girona a les eleccions del 23-J. Aquesta opció ja s'havia parlat amb la presidenta i el secretari general de Junts, Laura Borràs i Jordi Turull, quan els comicis a les Corts Generals es preveien a finals d'any, comptant que Pedro Sánchez esgotaria la legislatura.

Ara la decisió per sorpresa del president espanyol d'avançar els comicis al juliol ho ha precipitat tot. Abans caldrà veure, però, si les forces independentistes acaben bastint una llista unitària.

JxCat ja ha posat obertament aquesta opció damunt la taula. Però el president de la Generalitat, Pere Aragonès, més enllà de fer una crida a un front comú, no s'ha volgut pronunciar sobre si l'estratègia conjunta passa per anar a la una en una sola candidatura. I la CUP, per la seva banda, tot i que no hi tanca la porta, se'n mostra escèptica.

En cas que això no prosperi, l'executiva nacional de Junts tirarà endavant un procés de primàries. Aquí és on s'hi podran presentar diferents candidatures. A Barcelona, per exemple, l'actual presidenta del grup de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, i l'exconseller d'Economia Jaume Giró, ja han anunciat que volen optar a encapçalar llista per al 23-J.

En el cas de Girona, Madrenas és molt probable que també entri a la cursa per les primàries. Caldrà veure si s'haurà d'enfrontar amb algun altre candidat o candidata de JxCat que també hi opti, o bé aquest serà un procés plàcid.

Des del març del 2016

Marta Madrenas va entrar a l'Ajuntament de Girona l'any 2011. Aleshores, sota les sigles de CiU i amb la candidatura que encapçalava Carles Puigdemont. Va ser regidora d'Ocupació i Empresa i d'Urbanisme i Activitats, i al març del 2016, després del salt de Puigdemont a la presidència de la Generalitat i del mandat fugaç d'Albert Ballesta, va accedir a l'alcaldia.

Aquest 17 de juny, quan entregui la vara al nou alcalde o alcaldessa sorgit del 28-M, Madrenas tancarà una etapa de dotze anys a l'Ajuntament. Set dels quals, com a alcaldessa de Girona. A més, des del 2018 també és diputada al Parlament de Catalunya. Segons fonts properes al seu entorn, Madrenas va renunciar a ser consellera quan hi havia acord entre ERC i JxCat a la Generalitat i posteriorment també va declinar l'oferta per ser presidenta del Parlament en substitució de Laura Borràs.