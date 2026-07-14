Estimació estadística
La calor extrema del juliol i la segona onada de calor ja deixen almenys 622 morts prematures a Espanya, de les quals 126 només a Catalunya
El 95% de les defuncions registrades es corresponen a persones de més de 65 anys, segons es recull en les estadístiques de mortalitat del MoMo
Valentina Raffio
L’explosió de temperatures registrada durant l’arrencada d’aquest mes de juliol, així com l’arribada de la segona onada de calor de l’estiu, que ha deixat màximes de fins a 45 graus en diversos punts d’Espanya, ha causat almenys 622 morts prematures al país. Segons es recull en les estadístiques del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat diària (Mo), només entre dimecres i dijous, durant els dies àlgids de l’onada de calor, en el conjunt d’Espanya es van registrar almenys 261 defuncions directament vinculades a les altes temperatures. Només a Catalunya, les estadístiques apunten a un total de 126 morts durant aquest mes de temperatures extremes. En total, des que ha començat l’estiu, es calcula que la calor extrema li ha costat la vida a gairebé 1.600 persones a Espanya. Aquesta xifra ja destaca com una de les més altes mai registrades en aquest període i, a la llarga, podria consolidar-se com un dels anys amb més morts per calor registrada fins ara.
Des que va començar l’estiu, la calor extrema li ha costat la vida a gairebé 1.600 persones a Espanya, de les quals 253 a Catalunya
El recompte, elaborat per científics de l’Institut de Salut Carles III, reflecteix una estimació estadística basada en informes diaris sobre mortalitat i temperatures a Espanya. Segons matisen els responsables d’aquest projecte, no es tracta d’un registre real de defuncions sinó d’un càlcul sobre quantes de les morts registrades al país poden ser atribuïbles a les altes temperatures. Les estadístiques corresponents al mes de juliol apunten a un total de 202 morts en la primera setmana del mes i 420 en la segona. Els dies amb més defuncions atribuïbles a les altes temperatures van ser dimarts, dimecres i dijous coincidint amb els moments àlgids de l’onada de calor. Durant aquella jornada es van vorejar els 45 graus a diverses localitats a la província de Lleida, València i Còrdova.
A Catalunya, les estadístiques apunten a un total de 126 defuncions atribuïbles a la calor extrema durant el mes de juliol. D’aquestes, gairebé 60 van tenir lloc a la província de Barcelona on, segons apunten els registres, es van activar diversos avisos de nivell vermell per altes temperatures i es van registrar temperatures rècord vorejant els 41 graus. A la província de Tarragona, on es van vorejar fins i tot els 45 graus, es van registrar més de quaranta defuncions prematures. I a Girona, on hi va haver localitats que van passar diverses nits a més de 32 graus, s’estimen una vintena de defuncions prematures durant aquest episodi de calor extrema. En total, des que va començar l’estiu a Catalunya s’han perdut almenys 253 vides per culpa de la calor extrema impulsada, en gran part, pel canvi climàtic.
Grups més afectats
Les estadístiques de mortalitat apunten que en aquesta segona onada de calor extrema de l’estiu, que durant gairebé una setmana ha deixat valors fins a 10 graus per sobre de l’habitual per a l’època, més del 95% de les defuncions es van produir entre persones més grans de 65 anys. El gruix de les defuncions, més de 390, es van produir en més grans de 85 anys. Especialment entre dones d’aquesta franja d’edat. Però segons recullen les estadístiques, aquestes no van ser les úniques víctimes de l’onada de calor. En aquest episodi, de fet, es registren repunts de mortalitat a totes les franges d’edat des dels 0 fins als 85 anys. Entre els infants, de fet, s’anota almenys una mort atribuïble a les altes temperatures. A la franja entre els 15 i els 44 anys se’n veuen 10 més. I entre els 45 i els 64 anys, més de 36 defuncions atribuïbles a la calor extrema.
La majoria de defuncions es registren entre persones de més de 85 anys, tot i que les estadístiques mostren un repunt de la mortalitat en totes les franges d’edat
Les morts per altes temperatures no sempre estan relacionades amb episodis bruscos com, per exemple, els col·lapses soferts després d’un cop de calor. Aquests casos, de fet, tan sols representen una minoria de les defuncions atribuïbles a aquest fenomen. Els experts afirmen que el gran perill de les temperatures extremes és el seu potencial per "amplificar" malalties preexistents i portar-les a l’extrem. En gran part, per l’estat d’estrès que pateix el cos durant l’exposició a la calor extrema ja que, quan pugen les temperatures, per dissipar l’excés de calor, l’organisme activa una vasodilatació perifèrica (desviant el flux sanguini cap a la pell), augmenta la despesa cardíaca (ja que el cor ha de bombar amb més freqüència i intensitat per mantenir la pressió arterial) i perd líquids a través de la suor (cosa que afavoreix la deshidratació). "Aquesta combinació de factors eleva el risc d’esdeveniments isquèmics, ictus, infarts de miocardi i insuficiència renal aguda", comenten els experts.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Viu en un camió camperitzat de 12 metres quadrats ('amb garatge per a moto inclòs') i no paga hipoteca, aigua ni llum
- La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
- La Tramuntana Trail, la cursa amb final dins un supermercat que vol triplicar els seus participants aquest 2026
- El Castell de Sant Ferran de Figueres amplia l’oferta nocturna i diürna d’estiu i millora l’accés a les cisternes
- El refugi de Sergio Dalma a l'Empordà: una casa tradicional construïda en un poble de 130 habitants que forma part del triangle dalinià
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Entitats socials alerten que l'Ajuntament de Figueres posa traves per empadronar-se