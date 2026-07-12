Previsió meteorològica
Catalunya afronta la tercera onada de calor de l’estiu, que s’allargarà mínim fins dijous
El Meteocat ha llançat un avís per calor intensa aquesta nit i demà al litoral i prelitoral sud
EFE
Catalunya afronta des d’aquest diumenge la tercera onada de calor de l’estiu, que s’allargarà com a mínim fins dijous i que afectarà especialment les Terres de l’Ebre i Ponent. El servei Meteocat ha emès un avís per calor intensa la nit de diumenge i dilluns al litoral i prelitoral sud.
Protecció Civil ha activat l’alerta del Procicat per calor, mentre ha demanat prudència als col·lectius més vulnerables i que s’habilitin refugis climàtics.
La predicció del Meteocat indica que avui el cel estarà cobert de núvols alts i mitjans, amb pols en suspensió procedent del nord d’Àfrica, i que les temperatures aniran augmentant progressivament, sobretot al nord.
A les sis hores d’aquesta matinada, i després d’una nit tòrrida, els termòmetres marcaven 24,9 graus a la ciutat de Barcelona; 24,4 a Amposta; 23,4 a la ciutat de Tarragona; 21 a Lleida i 19,4 a Girona.
El punt àlgid de l’onada de calor serà dimecres
El Meteocat pronostica que, en principi, el pic de l’onada de calor arribarà dimecres i que les temperatures començaran a baixar dijous. Mentre que durant el dia la calor serà més intensa a les Terres de l’Ebre i les comarques de Ponent, a la nit es notarà més al litoral i al prelitoral sud.
De moment, aquest servei meteorològic ha activat per a aquest diumenge un avís per calor intensa a partir del migdia a la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. A la nit, l’avís s’estendrà a la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i, especialment, el Baix Ebre i el Montsià.
Demà dilluns, les comarques més afectades seran la Noguera, el Pla d’Urgell i el Segrià, mentre que dimarts ho seran l’Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell i el Segrià.
Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que habilitin espais frescos o sales climatitzades per si calgués utilitzar-los i que prestin una atenció especial a les persones més vulnerables, especialment les més grans de 75 anys que no tenen suport familiar ni recursos, així com les que tenen alguna discapacitat o presenten limitacions de mobilitat.
Aquest organisme demana, a més, prudència en les activitats físiques a l’aire lliure, incloses les laborals, i un seguiment especial de les persones amb malalties cròniques.
Protecció Civil, a més, fa una crida a la prudència en les activitats al medi natural i recorda que està prohibit fer foc al bosc i al seu entorn.
Els Bombers reforcen els seus equips
La predicció meteorològica, d’altra banda, ha portat els Bombers de la Generalitat a reforçar els seus equips davant l’alta probabilitat d’incendis.
Segons la unitat tècnica del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), el risc d’incendi és de 5 sobre 6 a les comarques del centre de Catalunya, el sud de Lleida i les Terres de l’Ebre. A la resta del territori català, el nivell de perill és de 4 sobre 6.
En conseqüència, aquest cos d’emergències reforçarà amb tres o quatre dotacions addicionals cadascuna de les seves demarcacions de treball, una xifra que dependrà, segons precisa, del "grau de risc, així com de l’obertura dels parcs de Bombers Voluntaris".
Els Bombers també reforçaran les sales de control i la sala central, l’estructura de comandament, el grup operatiu de suport i la guàrdia de suport dels mitjans aeris.
També es reforçaran el grup GRAF i els Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
Les condicions meteorològiques, indiquen els tècnics en un comunicat de Protecció Civil, apunten que "es poden produir incendis ràpids amb focus secundaris a les zones forestals i als marges", sobretot en alzines i roures.
En el conjunt de l’Estat, dotze comunitats autònomes del nord i l’est peninsular, a més de les Balears, activaran a partir del migdia avisos per calor, pluges o tempestes, nou dels quals en nivell taronja, de risc important, per precipitacions de més de 30 litres per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de ratxes de vent molt fortes i calamarsa de grans dimensions.
Via: Regió7
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