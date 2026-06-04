Meteorologia
Fins a un 70% de probabilitats que aquest estiu sigui més càlid del normal
Les temperatures altes es registraran a tot Espanya, segons l’Aemet, tot i que l’arxipèlag balear, el litoral mediterrani i la costa cantàbrica són les zones amb més risc
A Catalunya hi ha un 50% de probabilitats que plogui per sobre de la mitjana
Valentina Raffio
Tot apunta que entre el juny, el juliol i l’agost, és a dir, en els tres mesos en què s’engloba l’estiu meteorològic, a Espanya les temperatures estaran per sobre del normal per a l’època. El pronòstic estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) apunta que ens endinsem en un trimestre més càlid a pràcticament tot el país. A l’arxipèlag balear hi ha fins a un 70% de probabilitats que faci més calor del normal; a la franja mediterrània i cantàbrica, les possibilitats se situen en el 60%; al centre i sud-oest, en el 50%, i a les Canàries, en el 40%. Els models apunten que, ara com ara, l’escenari més probable a totes les regions espanyoles és que aquest estiu doni lloc a temperatures més altes de l’habitual fins, com a mínim, passat l’agost.
Els models estacionals funcionen de manera diferent dels pronòstics meteorològics diaris, ja que, en lloc d’intentar predir amb precisió quina temperatura farà cada dia en una ciutat, combinen els resultats de múltiples models matemàtics i simulacions per identificar quines condicions climàtiques són més probables en una regió en un període de fins a tres mesos. A causa de la incertesa inherent als terminis, els seus resultats no es presenten com una predicció única, sinó com diferents escenaris possibles acompanyats de la probabilitat que cadascun passi. És per això que, a diferència del que solem veure en les prediccions meteorològiques diàries, en les quals els meteoròlegs aconsegueixen afinar fins i tot quina temperatura farà en una ciutat concreta, en aquests casos les dades es presenten en format de probabilitat per a regions més àmplies.
Aquest estiu, per exemple, només hi ha entre un 20% i un 35% de probabilitats que les temperatures siguin normals per a l’època a Espanya i entre un 10% i un 25% que resultin més fredes del normal. En aquest sentit, els models es mostren contundents a l’hora d’apuntar a una elevada probabilitat de calor per sobre de l’habitual per a aquesta època a tot el país. Segons les últimes estimacions, les zones amb més risc de viure un estiu de calor extrema són les Balears; tot el litoral mediterrani, des de Catalunya fins al País Valencià i la Regió de Múrcia, i les comunitats del Cantàbric, des de Galícia fins a Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra i Aragó. En tots aquests punts, hi ha entre un 60% i un 70% de probabilitats que entre el juny i l’agost faci més calor del normal.
El desenvolupament del Niño
A curt termini, tots aquests càlculs s’han fet tenint en compte la tendència natural del clima i l’impacte ja visible del canvi climàtic als termòmetres. Però, segons adverteix l’Organització Meteorològica Mundial, no podem descartar que en els pròxims mesos es desenvolupi el Niño, un fenomen climàtic natural associat a un augment encara més marcat de les temperatures. En aquest cas, afirmen els experts, és possible que això obligui a revisar les previsions climàtiques estacionals, ja que, probablement, l’estimació d’increment dels termòmetres sigui encara més alta de cara als mesos vinents. A Espanya no s’espera que aquest fenomen es faci sentir de manera immediata però, segons apunten els models, tot dependrà de quan es formi i de quina intensitat adquireixi.
L’altra gran incògnita de l’estiu són les pluges. En aquest cas, els models estacionals apunten a diversos escenaris. En gran part del Mediterrani, Catalunya inclosa, hi ha fins a un 50% de probabilitats que entre el juny i l’agost plogui més del normal per a l’època; un 30% que les pluges siguin a la mitjana per a l’estació, i només un 20% que sigui més sec de l’habitual. Al nord-est, al centre i en punts del sud, així com a les Canàries, les probabilitats que l’estació sigui més humida del normal se situen en el 40%, la normalitat suma fins a un 35% de les possibilitats i un escenari de sequera arriba al 25%. Al litoral cantàbric i al sud-oest peninsular, els models es mostren tan incerts que, ara com ara, indiquen que hi ha la mateixa probabilitat que aquest estiu sigui plujós, sec o normal.
Els experts assenyalen que aquesta probabilitat més alta de registrar precipitacions per sobre de l’habitual no significa que plourà de manera contínua durant tot l’estiu, sinó que, tenint en compte els models, en els pròxims mesos podrien donar-se les condicions perquè es formin "episodis convectius puntuals", és a dir, tempestes intenses i localitzades que es desenvolupen ràpidament a causa de l’escalfament de l’aire. Tot i que aquests esdeveniments solen afectar àrees concretes i durar poc, els registres poden deixar grans quantitats de pluja en poques hores, cosa que elevaria significativament el total acumulat de precipitacions d’una regió.
Subscriu-te per seguir llegint
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
- L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües