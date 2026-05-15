Previsió meteorològica
Catalunya activa avisos per fortes ratxes de vent i pluges torrencials davant un divendres en què també s’espera una baixada de les temperatures
Els models apunten a ratxes de fins a 72 km/h i acumulacions de pluges que podrien rondar els 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts
Valentina Raffio
Divendres de mal temps a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat dues tandes d’avisos davant una jornada que, segons apunten els models, estarà marcada per la pluja, el vent i la baixada de les temperatures a tot el territori. Davant aquesta previsió, els especialistes en predicció i vigilància de Meteocat han activat avisos per ratxes de fins a 72 km/h en diverses comarques del litoral, així com avisos per intensitat de pluges i acumulacions de fins a 20 litres quadrats en períodes de tot just 30 minuts. En total, són gairebé una quinzena les comarques en avís per aquest divendres, inclosa la de Barcelona i el Baix Llobregat. Protecció Civil, per la seva banda, manté la prealerta dels seus plans davant inundacions i ventades i demana a la població extremar les precaucions mentre duri aquest episodi.
Els avisos per vent es divideixen en dues tandes. Durant tot el matí i fins com a mínim al migdia, les comarques més afectades seran l’Alt i Baix Penedès i l’Alt i Baix Camp. En aquestes zones s’esperen vents forts amb ratxes de fins a 72 km/h de component oest. Després, a partir del migdia, tot apunta que el vent canviarà de direcció, bufarà cap a l’est i activarà noves alertes. Des de les 14 fins a les 20 hores, els tres territoris amb més probabilitats de registrar fortes ratxes de vent seran el Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf. Els experts afirmen que el risc d’aquest fenomen suposa un nivell de perill d’1 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics.
Els avisos per pluja es concentren en diversos trams del litoral català i adverteixen de xàfecs potencialment torrencials que podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat en tot just mitja hora. Aquest divendres al matí ja s’han activat avisos al Baix Empordà, la Selva, Gironès, Maresme i Vallès Oriental. De cara a la tarda, des de les 14h fins com a mínim a les 20 hores, se sumen a aquesta llista les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat. Els models apunten que aquestes pluges podrien arribar acompanyades de temporal i d’episodis de calamarsa. L’episodi ha estat classificat amb un perill potencial de 2 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics.
Durant aquesta jornada també s’espera una baixada de les temperatures, tant de les mínimes com de les màximes, després de la irrupció d’una massa d’aire polar que provocarà un descens dels termòmetres a tot el territori peninsular. A Barcelona, per exemple, durant el dia es rondaran els 19 graus i a la nit es baixarà fins als 14. A la zona de l’Empordà s’esperen màximes de 16 i mínimes de 10. Tot apunta que aquests valors, que arribaran al seu punt més baix durant la matinada de dissabte, començaran a recuperar-se al llarg del cap de setmana i tornaran a pujar a partir de dilluns.
