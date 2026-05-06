Meteorologia
Les cabanyoles de Jorge Rey i l'AEMET coincideixen: "Els models avisen de tempestes persistents"
El pronòstic del jove burgalès s'alinea amb les previsions de l'organisme públic per a les pròximes setmanes
Ricardo Castelló
Jorge Rey, que s'autodefineix com "el teu home del temps", amb només 18 anys s'ha convertit en un referent en prediccions meteorològiques juntament amb l'AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre altres experts, gràcies als seus pronòstics encertats.
Dilluns, el jove burgalès va compartir un nou vídeo a YouTube, on té més de 100.000 subscriptors, amb el títol: "Els models avisen de tempestes persistents aquestes pròximes setmanes".
En primer lloc, Jorge Rey destaca que "els models coincideixen en l'arribada de tempestes i vindran des de l'Atlàntic per portar molta inestabilitat al país", cosa que provocarà "vents atlàntics una mica frescos", tot i que les temperatures seran "força agradables".
Especialment en punts de l'est d'Europa: "Amb aquests vents del sud que potencien l'arribada de la calor. I aquí a Espanya veiem com, a mesura que avancen els dies, punts del nord i de l'est reben tempestes; també a les Canàries".
Respecte al cap de setmana, el jove burgalès és contundent amb la predicció meteorològica: "Les pluges seran força generalitzades, arribaran amb molta intensitat i fins i tot també en punts de l'oest peninsular".
La situació serà similar durant la pròxima setmana, ja que es preveu "que continuaran". "Serà en gran part de la península on les pluges seguiran i podrien ser força importants en zones de Galícia, Astúries, el Sistema Central o punts del Mediterrani", sentencia en el vídeo de YouTube.
La predicció de l'AEMET
Dilluns, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va compartir la predicció setmanal, on coincideix amb les cabanyoles de Jorge Rey. Durant tota la setmana, s'espera que les pluges siguin protagonistes en molts punts d'Espanya, excepte divendres, ja que no hi haurà "precipitacions significatives".7
L'organisme públic va apuntar que el cap de setmana estarà marcat pels ruixats que "podrien anar acompanyats de tempestes".
