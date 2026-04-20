Previsió meteorològica
Tempestes aquest dilluns a l'Alt Empordà: el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja
Andrea Valenzuela García
Les pluges han estat protagonistes del cap de setmana en algunes parts de Catalunya; tanmateix, en moltes altres zones hi ha predominat un ambient assolellat i, a la major part del territori, la calor. Aquesta tendència es preveu que sigui similar durant aquests pròxims dies, fins dijous com a mínim.
Tot i que les precipitacions no són generalitzades, per a aquest dilluns el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja en algunes comarques, com ara l'Alt Empordà.
Previsió meteorològica per a aquest dilluns
Aquest dilluns, Catalunya s'ha llevat amb bancs de boira en alguns punts del litoral, que han anat desapareixent, per deixar un matí amb un cel serè.
Les temperatures continuen sent elevades, tot i que podrien baixar lleugerament, excepte a Ponent i a Terres de l'Ebre, on probablement se superaran els 30 ºC.
El vent serà fluix, de direcció variable, i a la tarda predominarà la component sud, amb intervals d'intensitat moderada.
Avisos del Meteocat per pluja intensa
S'esperen ruixats al terç nord a partir del migdia, que a la tarda s'estendran a la meitat nord i al sud de Catalunya. En general, seran d'intensitat feble, tot i que en punts del Pirineu i del Prepirineu es preveuen quantitats abundants, acompanyades de tempesta i calamarsa. La cota de neu al voltant dels 2.700 metres.
Fins i tot el Meteocat ha activat avisos per intensitat de la pluja a les comarques de Barcelona del Berguedà, Lluçanès i Osona; i a les de Girona del Ripollès, Garrotxa, Selva i Alt Empordà. En aquestes, s'espera acumular en 30 minuts més de 20 mm.
Dimarts amb ruixats i tempestes
La previsió meteorològica per a dimarts és d'una jornada amb un cel serè i alguns núvols baixos. El valor dels termòmetres no experimentarà canvis, de manera que l'ambient continuarà sent càlid.
A partir del migdia es preveuen ruixats febles acompanyats de tempesta al Pirineu i al Prepirineu, tot i que amb probabilitat que siguin localment forts. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.800 metres. El vent serà fluix, de direcció variable.
Dimecres fins a 32 ºC
El dimecres s'espera un dia ennuvolat, tot i que a partir del migdia podria ser majoritàriament assolellat. Les temperatures pujaran respecte del dia anterior; fins i tot es podrien superar els 30 ºC en algunes zones de la província de Lleida, arribant fins a 31 ºC a Balaguer (a la comarca de la Noguera), i a 32 ºC a la ciutat de Lleida (Segrià).
Així i tot, els ruixats continuaran sent els protagonistes al Pirineu i al Prepirineu, puntualment acompanyats de tempesta. Tanmateix, la intensitat podria ser menor i les quantitats acumulades seran escasses. El vent serà fluix de direcció variable i a la tarda podria augmentar ocasionalment la intensitat.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat