Previsió meteorològica
Arriba la calor a Catalunya: a l'Empordà es poden superar els 25ºC
L'entrada d'un anticicló torna a portar les altes temperatures i, en general, es podrà gaudir d'una setmana amb una gran estabilitat climàtica
Andrea Valenzuela García
Les precipitacions i el fred dels últims dies ja han quedat enrere, en un episodi que no es preveu que torni a curt termini a l'Empordà i a la resta de Catalunya. L’arribada d’un anticicló torna a portar les altes temperatures i, en general, es podrà gaudir d’una setmana amb una gran estabilitat climàtica.
Dijous amb calma climàtica
Per a dijous s’espera una jornada amb una gran presència del sol a Catalunya i, a partir de la meitat del dia, la nuvolositat augmentarà al Pirineu, al Prepirineu, a la serralada Transversal i al litoral.
Les temperatures podrien ser lleugerament més altes, amb valors superiors als 22ºC a la major part del territori, i superant els 25ºC a l’Empordà, a les Terres de l’Ebre i a Ponent.
Es preveu que el vent sigui fluix i de direcció variable, amb intervals de nord-oest i intensitat moderada a l’Empordà durant la primera meitat del dia, i a la resta del litoral predominarà la component sud durant la segona meitat.
Divendres més càlid
La previsió meteorològica de divendres és d’un dia poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts, sense descartar algun ruixat feble i aïllat al Pirineu, amb una cota de neu de 2.600 metres.
El valor dels termòmetres serà més alt respecte als dies anteriors, amb màximes al voltant dels 28ºC a Ponent.
El vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini de les components oest i sud durant les hores centrals.
30ºC el cap de setmana
De cara al cap de setmana, ja s’espera que l’anticicló que arriba de l’oest quedi estancat a la península Ibèrica, fet que es traduirà en un escalfament de l’ambient.
Per això, l’Aemet preveu que dissabte sigui el dia més càlid de la setmana, amb temperatures per sobre de la mitjana per a aquesta època. A més, es podrien superar els 30ºC a les comarques interiors de Catalunya.
