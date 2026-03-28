L'Aemet emet un avís vermell per vent huracanat al Pirineu de Girona
Les ratxes de tramuntana podran superar els 140 km/h en punts de l'Alt Empordà i Ripollès
ACN
Barcelona
Protecció Civil de la Generalitat ha actualitzat l'alerta del pla Ventcat i alerta d'un diumenge amb ratxes generalitzades de vent superiors als 90 km/h, especialment a la meitat nord i est de Catalunya. Les ràfegues de tramuntana podran ser especialment virulentes a l'Empordà i a cotes altes del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès.
"Estem davant d'una nova situació de nord com la de fa 15 dies, però sembla que no tindrà la mateixa intensitat", ha assenyalat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en declaracions a l'ACN. En paral·lel, l'embossament fred anirà acompanyat d'una baixada clara de la cota de neu fins als 600 metres al Pirineu Occidental i d'onades que poden superar els 2,5 metres (maregassa) a la Costa Brava.
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- L'arribada d'una massa d'aire polar a partir de diumenge presagia una Setmana Santa freda i amb possibles pluges disperses
- Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- El testimoni d'una jove diagnosticada de fibromiàlgia als 19 anys: 'No vull que em vegin dèbil
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
- Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió