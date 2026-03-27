Previsió meteorològica
L'arribada d'una massa d'aire polar a partir de diumenge presagia una Setmana Santa freda i amb possibles pluges disperses
Aquest diumenge, coincidint amb el Diumenge de Rams, s'espera l'arribada d'aquest fenomen, que anirà associat amb ruixats, nevades i fortes ratxes de vent a gran part del nord peninsular
Els meteoròlegs vigilen la formació d'un sistema de baixes pressions que podria causar canvis de temps al llarg de la setmana que ve
Valentina Raffio
Feia dies que els models indicaven que aquest any la Setmana Santa a Espanya podia ser més freda del que és habitual i ara, a mesura que s'acosten aquestes dates, tot apunta que així serà. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l'entrada d'una massa d'aire polar sobre la Península Ibèrica i les Balears a partir de diumenge, Diumenge de Rams, que no només provocarà una caiguda en picat de les temperatures sinó que també podria estar associada a precipitacions disperses en algunes zones, nevades abundants i fortes ratxes de vent. També comença a albirar-se un sistema de baixes pressions que podria irrompre a partir de la setmana que ve i que podria portar noves tongades de ruixats i tempestes en alguns punts del país.
La bona notícia és que, almenys a curt termini, el cap de setmana es perfila com a estable a la major part del territori espanyol. Dissabte només es preveuen precipitacions a l'àrea cantàbrica que podrien estendre's a bona part de la resta del terç nord. Així mateix, són probables ruixats ocasionals a les Balears. La cota de neu experimentarà una caiguda en picat a últimes hores de dissabte al nord, deixant nevades a muntanyes que també podrien afectar zones més baixes. Ja de cara a diumenge, s'esperen nevades en diversos punts del nord peninsular que podrien deixar acumulacions significatives en cotes d'entre 400 i 700 metres. A les Balears també hi haurà precipitacions amb possibilitat de ser fortes.
A Catalunya, segons apunten els tècnics de predicció del Meteocat, dissabte s'esperen núvols en augment a partir de migdia fins a quedar molt ennuvolat. A partir de la tarda, precipitació feble a l'extrem nord del Pirineu i, al final del dia, a la resta del terç nord. Durant aquesta jornada, a l'Empordà i als cims del Pirineu hi haurà vent de component nord moderat amb ratxes fortes i algunes de molt fortes. Diumenge, en canvi, sembla que el vent bufarà amb força al terç sud, al Pirineu, al Prepirineu i al quadrant nord-est. S'espera precipitació feble o moderada en forma de neu a l'extrem nord del Pirineu, tot i que fins al matí també pot afectar la resta de la serralada.
A partir de dilluns tot apunta que les pluges quedaran restringides al terç nord, en forma de neu a muntanyes, mentre que a la resta del país la situació serà més tranquil·la. Els meteoròlegs vigilen de prop la formació d'"un sistema de baixes pressions" que podria deixar "possibles precipitacions als terços est i sud peninsulars i especialment a les Balears, podent ser fortes i abundants en cas de produir-se". Segons suggereixen alguns models, aquest fenomen també podria acabar afectant les Canàries encara que, per ara, encara hi ha molta incertesa al respecte.
