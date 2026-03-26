Previsió meteorològica
Torna l'hivern a Catalunya: ho diu el Meteocat
Els protagonistes d'aquests últims dies de la setmana seran els vents i el desplom del mercuri dels termòmetres
Andrea Valenzuela García
La renovació de masses d'aire fred ja ha portat un canvi de temps a Catalunya. L'ambient assolellat d'aquest dijous pot enganyar, ja que el dia estarà marcat per un temporal de vent i una notable baixada de temperatures. Fins i tot poden tornar els ruixats, sobretot a la nit.
Previsió meteorològica per a aquest dijous
Aquest dijous, Catalunya ha despertat amb núvols baixos al litoral i prelitoral, tot i que ja han anat desapareixent, donant protagonisme al sol en la major part del territori.
Fins a la meitat de la matinada i a la tarda són probables algunes precipitacions febles de neu al vessant nord del Pirineu, a partir de 800 i 1.000 metres, i en forma de ruixats aïllats en punts del litoral i prelitoral central.
Les temperatures patiran un descens notable en gran part del territori, amb mínimes sota zero en punts més elevats de la província de Lleida i amb gelades al Pirineu, que poden recordar valors més propis de l'hivern.
Avisos de nivell taronja
El vent del nord-oest serà moderat, tot i que amb ratxes fortes a la meitat sud de Tarragona, l'Empordà i en cotes altes del Pirineu i Prepirineu. A més, podrien ser ratxes localment huracanades de matinada a l'interior sud de Tarragona.
D'aquesta manera, l'Aemet i el Meteocat mantenen actius els avisos per vent a Tarragona, Lleida i Girona. En aquesta última província també hi ha avisos de nivell taronja per mal estat de la mar.
Divendres a Catalunya
De cara a divendres, el Meteocat anuncia un dia poc ennuvolat, amb núvols alts que deixaran el cel cobert a mitja jornada a la major part de Catalunya.
Durant la matinada de dijous a divendres s'esperen precipitacions al litoral central en forma de pluja o ruixats febles, que es podrien repetir en les últimes hores de divendres.
Al nord del Pirineu podrien arribar en forma de neu, amb una cota al voltant dels 700 i 900 metres, probablement acompanyada de torb.
Les temperatures continuaran sent baixes, tot i que probablement es mantindran sense canvis notables respecte al dia anterior.
El vent del nord-oest serà moderat en general, excepte al Pirineu, el sud de Tarragona i l'Empordà, on podrien continuar les ratxes molt fortes.
Tot i que els avisos de les agències meteorològiques continuaran actius per temporal marítim a Tarragona i Girona, i per vent en aquesta última província.
Dissabte més tranquil
La previsió meteorològica de dissabte és d'una jornada ennuvolada. Les precipitacions ja no s'esperen en cap zona, excepte al Pirineu, on seran d'intensitat feble i en cotes per sobre dels 1.200 i 1.400 metres.
Tot i això, el fred continua, ja que els termòmetres no patiran variacions. El vent continuarà sent moderat del nord-oest, amb probables ratxes molt fortes a l'Empordà, Pirineu i sud de Tarragona. Els avisos del Meteocat i l'Aemet es redueixen al temporal marítim a Girona.
Diumenge de Rams assolellat
L'últim dia de la setmana, coincidint amb el primer dia festiu de Setmana Santa —el Diumenge de Rams—, s'espera un dia de sol a la major part del territori, excepte al Pirineu, on podria haver-hi nevades en cotes al voltant dels 600 i 800 metres.
Les temperatures probablement es mantindran sense canvis, excepte al litoral central, on les màximes podrien ascendir lleugerament. El vent podria continuar sent moderat, amb ratxes molt fortes a l'Empordà, Pirineu i sud de Tarragona.
