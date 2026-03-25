Previsió meteorològica
Les cabanyoles de Jorge Rey revelen on farà bon temps per Setmana Santa
L'expert del temps va compartir un nou vídeo al seu canal de YouTube
Ricardo Castelló
Jorge Rey, que s'autodefineix com "el teu home del temps", amb només 18 anys s'ha convertit en un referent de les prediccions meteorològiques al costat de l'AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre altres experts, gràcies als seus pronòstics encertats.
Aquest matí, el jove burgalès va compartir un nou vídeo a YouTube, on compta amb més de 100 mil subscriptors, amb el títol Un viento frío de norte dejará mal tiempo, especialmente en el norte a las puertas de Semana Santa.
En primer lloc, Jorge Rey va començar explicant que "acabem el mes de març amb pluges", on la zona més afectada serà la del Cantàbric. Una situació meteorològica que es mantindrà fins dissabte vinent, ja que diumenge el panorama canviarà del tot.
"A partir de diumenge ja podem parlar de temperatures molt agradables, quan les màximes difícilment arribin als 10 graus en molts punts del nord", va assegurar el jove burgalès. Així mateix, va reconèixer que "aquest fred també s'anirà estenent a punts del sud, però amb més dificultat, i les gelades arribaran a molts punts de Castella i Lleó durant aquests pròxims dies".
Més pluja
D'altra banda, va informar que en els pròxims dies les pluges continuaran: "La tendència ara és l'arribada de vents del nord, per tant s'espera pluja sobretot al nord i algunes de febles que arribaran a punts del centre o del llevant".
Aquests vents provocaran un ambient més fred, fet que suposarà un descens de les cotes de neu i un canvi notable en la situació meteorològica. Aquest escenari podria influir de manera directa en els plans de cara a Setmana Santa, especialment en aquelles zones més exposades a la inestabilitat.
"Alguns models intensifiquen el pronòstic de la possibilitat de neu per a aquelles dates, una cosa que ja avançàvem amb les cabanyoles", va advertir.
El pitjor temps s'espera al nord peninsular, on les precipitacions podrien ser més persistents, acompanyades de temperatures més baixes. En canvi, al sud la situació serà previsiblement més estable. Per aquesta raó, Jorge Rey va ser clar: "Si vols gaudir de la Setmana Santa, val més que te'n vagis al sud".
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
- Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble