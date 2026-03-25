De primavera a hivern: arriba fred i pluja a Catalunya, segons el Meteocat

Els avisos per vent i les baixes temperatures marquen el final de la setmana

Dia de pluja. / Jordi Otix

Andrea Valenzuela García

El temps primaveral encara no s’ha consolidat fermament a Catalunya. Malgrat l’ambient suau i tranquil dels darrers dies, aquest dimecres arriba un clima inestable: l’entrada d’un front del nord portarà precipitacions i provocarà una notable baixada dels termòmetres fins al cap de setmana com a mínim.

Previsió meteorològica per a aquest dimecres

Aquest dimecres, Catalunya ha despertat amb un cel serè i vent fluix. Tanmateix, aquesta calma durarà poc. A partir del migdia, probablement es formaran núvols baixos al vessant nord del Pirineu i al sector central del litoral i prelitoral. A més, s’esperen precipitacions febles al Pirineu, que podrien caure en forma de neu, amb una cota entre els 800 i 1.000 metres, i en forma de pluja a la meitat oriental i al sector central del litoral i prelitoral, acompanyades de ruixats.

Les temperatures baixaran al Pirineu, però a la resta pujaran lleugerament. Totes les províncies podrien situar-se al voltant dels 20 ºC; a Barcelona s’esperen màximes de 19 ºC, a Girona de 21 ºC, i a Lleida i Tarragona de 23 ºC.

Avisos per vent

El vent per a aquest dimecres portarà ratxes molt fortes a la segona meitat de la jornada, del nord al Pirineu occidental i del nord-oest a la meitat sud de Tarragona i Empordà; fins i tot en zones vulnerables de l’interior de Tarragona podrien ser puntualment huracanades.

D’aquesta manera, el Meteocat i l’Aemet mantenen actius els avisos a Lleida, Tarragona i Girona per vent, i en aquestes dues últimes províncies, també per temporals costaners.

Dijous inestable

La previsió meteorològica que anuncia el Meteocat per a aquest dijous és la d’un dia més ennuvolat i amb precipitacions al vessant nord del Pirineu, amb cota de neu al voltant dels 600 i 800 metres. Fins a primera hora del matí i a partir de les últimes hores de la jornada tampoc no es descarta algun ruixat aïllat en punts del litoral i prelitoral central.

Els termòmetres baixaran de manera moderada, fet que es notarà al Pirineu, on podrien produir-se gelades febles. Es preveu que el vent de dijous també arribi amb ratxes molt fortes a la meitat sud de Tarragona, Empordà i al Pirineu i Prepirineu. Podrien ser puntualment huracanades a l’interior sud de Tarragona durant la matinada.

Així mateix, el Meteocat i l’Aemet mantenen actius els mateixos avisos per vent i pel mal estat de la mar a les mateixes províncies.

Divendres a Catalunya

De cara a divendres, a Catalunya s’espera un dia una mica més estable, amb més estones de sol i intervals ennuvolats. Les precipitacions són probables al Pirineu en forma de neu en cotes d’uns 700 i 900 metres, i en forma de pluges febles i ruixats al litoral central, a les primeres i les darreres hores de la jornada. Així i tot, continuarà el fred, ja que les temperatures continuaran baixant, encara que de manera suau.

Notícies relacionades

Per a aquest dia ja no hi ha avisos per vent, puix que es preveu que sigui fluix a la major part del territori, excepte a Tarragona, l’Empordà i el Pirineu, on són possibles les ratxes molt fortes. Tanmateix, l’Aemet manté actiu l’avís costaner a Girona.

  1. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  2. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  3. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  4. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
  5. Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
  6. Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
  7. Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
  8. Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble

