Previsió meteorològica
Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
La borrasca Therese continua deixant una situació adversa a Canàries, mentre els models apunten a un canvi de temps a la península i a Balears a partir de dimecres, amb una possible entrada d'aire polar de cara als primers dies de la Setmana Santa
La borrasca Therese està deixant un dels temporals més destacats dels darrers anys en algunes zones de Canàries, amb acumulacions de pluja superiors als 300 litres per metre quadrat al sud-oest i a les cotes altes de La Palma, Tenerife i Gran Canària. Als punts més elevats d'aquesta última illa, fins i tot s'han superat els 400 litres per metre quadrat al llarg de l'episodi, en una situació que ha deixat imatges poc habituals des de fa dècades, segons informa la plataforma meteorològica Meteored.
Mentrestant, a la península i a Balears predomina ara un ambient més estable després d'un cap de setmana amb algunes precipitacions per la influència de Therese i l'entrada d'aire fred en altura. Tot i això, la situació podria tornar a canviar de manera important coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, amb un escenari que apunta a un ambient hivernal, pluges i fins i tot nevades en algunes comunitats.
Més xàfecs intensos a Canàries fins dimecres
Entre avui i dimecres, la situació més adversa es tornarà a concentrar a Canàries. Therese s'anirà afeblint i acabarà transformant-se en una dana, amb el centre movent-se a prop de l'arxipèlag. Això afavorirà el desenvolupament de xàfecs irregulars, que localment podran ser forts i anar acompanyats de tempesta.
També es preveu neu al Teide i no es descarta al Roque de los Muchachos, tot i que en aquest cas la cota serà més ajustada. A més, es manté l'atenció sobre els barrancs, molts dels quals baixen crescuts després de les pluges abundants dels últims dies. El risc d'esllavissades continua sent elevat, especialment als sectors més abruptes, per la inestabilitat del terreny. A partir de dimecres, els alisis s'imposaran amb algunes ratxes intenses i deixaran algunes precipitacions al nord de les illes més muntanyoses.
Canvi de patró atmosfèric a la península i a Balears
Entre avui i demà predominaran els cels poc ennuvolats a la resta d'Espanya, amb algunes excepcions. El flux de llevant, juntament amb una mica d'aire fred en altura, deixarà pluges febles o moderades en punts de la Comunitat Valenciana, Balears i Andalusia, amb possibilitat que s'estenguin de manera més aïllada a altres zones de la meitat est.
A partir de dimecres, però, la situació canviarà. El corrent en jet polar dibuixarà grans ondulacions que afavoriran l'ascens de l'anticicló de les Açores de latitud. Al mateix temps, una profunda vaguada d'aire molt fred es despenjarà sobre Europa i donarà lloc a diverses borrasques en superfície. La disposició d'aquests centres d'acció farà girar el vent a component nord i nord-est, canalitzant una massa d'aire polar que afectaria Espanya durant la segona meitat de la setmana.
Fred i neu en l'inici de la Setmana Santa
Els models meteorològics encara presenten discrepàncies sobre la intensitat i l'abast d'aquest canvi de temps, així com sobre la influència que puguin tenir les restes de Therese, que travessaran el Marroc i podrien deixar alguns xàfecs a Andalusia abans de ser reabsorbides per la circulació general.
Segons l'escenari que planteja el model europeu, es produiria una baixada generalitzada de les temperatures, amb l'arribada de la isoterma de -4 graus a uns 1.500 metres al centre i al nord de la península i a Balears. Si aquest escenari es confirma, tornaria un ambient plenament hivernal i les nevades podrien ser destacades a la serralada Cantàbrica, als Pirineus i a l'Ibèric nord entre dijous i dilluns, fins i tot en cotes baixes. També podria nevar al Sistema Central i a altres sectors del Sistema Ibèric.
Amb el flux de nord, les pluges afectarien les zones baixes del vessant cantàbric, on podrien acumular-se quantitats localment significatives. També es podrien registrar xàfecs a Balears, al sud del golf de València, al litoral de la Regió de Múrcia i a l'Andalusia oriental. A més, podria nevar a les serres del nord d'Alacant i als cims de la serra de Tramuntana, a Mallorca.
Un escenari encara pendent de confirmació
De cara al Diumenge de Rams, aquest escenari dibuixa una jornada molt freda, amb màximes que no superarien els 8 o 9 graus en ciutats com Burgos, Pamplona, Segòvia, Sòria, Terol o Vitòria. Les glaçades també podrien guanyar extensió i intensitat a les serralades, i fins i tot baixar dels 0 graus en algunes capitals de l'interior.
En canvi, el model GFS planteja una irrupció polar més limitada al nord, a l'est i a Balears, i també menys intensa. Per això, l'abast final del canvi de temps encara queda pendent de confirmació en les pròximes actualitzacions.
