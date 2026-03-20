Clima primaveral

Quin temps farà per Setmana Santa a Catalunya: primeres previsions després de l’hivern de borrasques

Les pluges de primavera podrien arribar en els pròxims dies festius

El Via Crucis de Castelló, en una imatge d'arxiu. / Jordi Velasco

Andrea Valenzuela García

Per a Setmana Santa encara queden unes setmanes: enguany té lloc entre el 28 de març i el 6 d’abril, coincidint el Diumenge de Rams amb el 29 de març, i el Dijous Sant i Divendres Sant amb els dies 2 i 3 d’abril, respectivament.

Les previsions meteorològiques encara no tenen una fiabilitat total, sobretot perquè la primavera és una estació difícil de preveure a mitjà termini. Tot i això, la pluja és molt habitual en aquesta època de l’any, per la qual cosa les probabilitats de veure precipitacions aquesta Setmana Santa són molt elevades, almenys estadísticament.

Primeres previsions

Algunes prediccions primerenques indiquen que a finals del mes de març i a principis d’abril a Catalunya ja hi haurà una dinàmica típica de primavera consolidada, amb tot el que això comporta.

Tot i que hem passat un hivern amb temporals i borrasques recurrents, l’estació en què entrem sol ser de les més plujoses de l’any.

Per a aquesta Setmana Santa s’espera la configuració d’un anticicló molt proper, però pot ser que no sigui prou fort per aturar el pas de possibles fronts atlàntics. Per això, la inestabilitat augmentarà.

Pluges per Setmana Santa

Meteored ha analitzat les dades històriques de l'Aemet per a aquestes dates i, juntament amb alguns mapes meteorològics del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini, ha intuït que les precipitacions són probables a l’est de la península Ibèrica. Per tant, Catalunya es pot veure afectada.

Tot indica que entre divendres 27 i dissabte 28 arribarà una massa d’aire des del nord que farà que baixin els termòmetres i que les pluges siguin més previsibles a partir de dissabte 28 o diumenge 29 de març, amb una probabilitat més gran el Diumenge de Rams. A més, a partir del 30 de març el risc de precipitacions pot continuar augmentant.

A diferència d’anys anteriors, no s’esperen temperatures extremadament altes per a l’època. Fins i tot als dos extrems del territori català poden situar-se molt per sota de la mitjana.

El vent del nord podria provocar una gran baixada de la cota de neu, que portarà probables nevades al Pirineu.

Figueres carrega contra la "insolidaritat" dels quatre ajuntaments que no volen pagar el cost de l'aigua que reben

Quin temps farà per Setmana Santa a Catalunya: primeres previsions després de l'hivern de borrasques

El lloguer mitjà a Figueres s'apuja a 580 euros i la regulació de preus fa que trobar pis sigui "gairebé impossible"

El Govern rebaixarà al 10% l'IVA dels combustibles per frenar l'escalada de preus

Cap de setmana de contrastos: la predicció del Meteocat per a Catalunya

El Barçà obrirà "molt aviat" una botiga oficial al Gran Jonquera

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins

