Cap de setmana de contrastos: la predicció del Meteocat per a Catalunya

La primavera porta un clima inconstant: sol, pluja, fred o fins i tot neu

Gent amb paraigua.

Gent amb paraigua. / Sandra Román

Andrea Valenzuela García

La previsió meteorològica dels pròxims dies ve marcada per un flux marítim del Mediterrani, que farà augmentar els núvols i baixar els termòmetres.

Deixem enrere l’hivern i, durant els primers dies de primavera, durant el cap de setmana es podrien experimentar molts tipus de climes diferents, des de sol i una mica de calor fins a fred, pluja, tempestes o fins i tot neu.

Aquest divendres, Catalunya s’ha despertat molt freda: les temperatures han baixat notablement, fins a arribar als 0 ºC a Girona, 1 ºC a Mollerussa (Pla d'Urgell, Lleida) i a la Seu d'Urgell (Alt Urgell, Lleida), i 3 ºC a Gandesa (Terra Alta, Tarragona).

Previsió meteorològica per a aquest divendres

Pel que fa al temps, aquest divendres a Catalunya predomina un cel poc ennuvolat, tot i que a la segona meitat del dia aniran augmentant els núvols alts i els intervals ennuvolats al sud de Tarragona.

Per a aquest dia no s’esperen precipitacions en cap punt del territori, segons l’Aemet.

Les temperatures mínimes han baixat notablement en les primeres hores de la jornada, i fins i tot hi ha hagut gelades febles al Pirineu, però les màximes pujaran i podrien deixar un ambient agradable al migdia pel calor solar. Barcelona, Girona i Tarragona podran arribar a màximes de 17 ºC, 18 ºC i 19 ºC, respectivament, i Lleida pot assolir els 20 ºC.

Dissabte tranquil

Les primeres hores de dissabte s’esperen molt ennuvolades al sud de Catalunya i més serenes a la resta. A partir d’aleshores, el Meteocat indica que quedarà un cel més clar al conjunt de la comunitat.

No es preveuen precipitacions ni canvis notables en les temperatures, tot i que, si n’hi ha, serà amb tendència a una pujada suau. Igualment, continuen per sota del que és habitual per a aquesta època.

Diumenge inestable

De cara a diumenge, podria predominar un ambient assolellat fins a mig matí, quan ja creixerà la nuvolositat, sobretot a les zones de muntanya i a la meitat nord del territori.

A partir del migdia s’esperen ruixats a Girona, Barcelona i al Pirineu, que podrien anar acompanyats de tempesta i localment amb calamarsa. A la zona del nord-est del Pirineu són probables algunes nevades a cotes mitjanes, al voltant dels 1.400 i els 1.600 metres.

Tot i això, les temperatures màximes podrien pujar lleugerament.

Alguns dies de calma

La setmana vinent es pot presentar més estable i tranquil·la des de dilluns fins dimecres, amb temperatures més elevades i baixa probabilitat de precipitacions, que en tot cas serien febles.

Tanmateix, a partir de dijous és possible un canvi de temps que retorni les pluges i la neu a Catalunya.

Quin temps farà per Setmana Santa a Catalunya: primeres previsions després de l’hivern de borrasques

Figueres carrega contra la "insolidaritat" dels quatre ajuntaments que no volen pagar el cost de l'aigua que reben

El lloguer mitjà a Figueres s'apuja a 580 euros i la regulació de preus fa que trobar pis sigui "gairebé impossible"

El Govern rebaixarà al 10% l’IVA dels combustibles per frenar l’escalada de preus

Cap de setmana de contrastos: la predicció del Meteocat per a Catalunya

Cap de setmana de contrastos: la predicció del Meteocat per a Catalunya

El Barçà obrirà "molt aviat" una botiga oficial al Gran Jonquera

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins
