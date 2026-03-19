Temps
La primavera a Catalunya arribarà amb fred: la predicció del Meteocat
La calor i l’estabilitat climàtica continuen sense estar presents
Andrea Valenzuela García
Tot i que la primavera comença aquest divendres, ara mateix no s’espera que porti un ambient més agradable o suau. El fred i les pluges encara no marxen, i l’inici de l’estació es presenta molt inestable, com és habitual en aquesta època.
Tanmateix, la borrasca Therese no és la causant del mal temps a Catalunya, ja que es troba estancada a l’oest de la península Ibèrica i afecta sobretot les illes Canàries. Per la seva banda, la massa d’aire que afecta el territori català prové del centre d’Europa.
Previsió meteorològica per a aquest dijous
Aquest dijous, Catalunya ha despertat amb temperatures més baixes que les dels dies anteriors a causa de l’entrada d’un flux marítim que transporta fred i humitat.
El dia es mantindrà amb intervals nuvolosos, tot i que podrien disminuir al final de la jornada deixant el cel una mica clar.
El Meteocat ha anunciat que s’esperen precipitacions febles a l’extrem sud de Tarragona, en punts del nord-est del litoral i el prelitoral, i al Pirineu, on no es descarta alguna tempesta.
La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 i 1.500 metres al Pirineu oriental, i sobre els 1.700 metres a l’occidental.
Temperatures i vents
Les temperatures mínimes d’aquest dijous patiran un descens notable a tot Catalunya. A Girona, Tarragona i Lleida pot ser que no se superin ni tan sols els 10 °C, mentre que Barcelona rondarà els 11 °C Les màximes també disminuiran de manera lleu, però podrien quedar lluny dels 20 °C.
Així mateix, les gelades febles són probables en punts del Pirineu, segons la previsió meteorològica de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
El vent serà moderat al litoral i s’espera fluix a l’interior del territori, amb puntuals augments d’intensitat a la depressió central.
Quin temps farà divendres a Catalunya
Per a l’arrencada de la primavera, aquest divendres, es preveu un cel poc nuvolós, amb núvols alts que podrien augmentar al final del dia fins a deixar-lo cobert. Així i tot, no s’esperen precipitacions en cap punt de Catalunya al llarg de tota la jornada.
Sí que està previst, en canvi, que les temperatures mínimes continuïn baixant, i al Pirineu seguiran les gelades febles. No obstant això, les màximes sí que podrien ascendir lleugerament.
El vent probablement serà feble i variable, tendint a est al matí i sud-est a la tarda, tot i que podria ser més intens de manera ocasional al litoral sud.
Cap de setmana inestable
El dissabte a Catalunya s’esperen intervals nuvolosos amb núvols alts que poden disminuir a la tarda. En general, els termòmetres no patiran gaires canvis, tot i que les temperatures màximes sí que poden experimentar una lleugera pujada.
De cara a diumenge, es preveu un cel més clar amb sol i alguns intervals de núvols. Tot i això, durant la segona meitat de la jornada, les precipitacions seran probables a la meitat oriental, amb cota de neu al voltant dels 1.400 i fins als 1.700 metres al Pirineu.
Pel que fa a les temperatures màximes, aquestes podrien tornar a descendir a la meitat oriental, però seran similars al dia anterior.
