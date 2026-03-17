Meteorologia
Les cabanyoles de Jorge Rey posen en alerta Espanya: "Dimarts arriba una borrasca per l'oest"
L'expert del temps va compartir un nou vídeo al seu canal de YouTube
Ricardo Castelló
Jorge Rey, que s'autodefineix com "el teu home del temps", amb només 18 anys s'ha convertit en un referent en prediccions meteorològiques juntament amb l'AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre altres experts, gràcies als seus encertats pronòstics.
Aquest dilluns, el jove burgalès va compartir un nou vídeo a YouTube, sota el títol "Gota freda a les Canàries; més de 20 °C al nord; ja hi ha data per a noves nevades". En primer lloc, el jove burgalès va exposar que "dimarts arriba una borrasca a l'oest d'Espanya per portar pluges a molts punts d'Extremadura i Andalusia", on també hi haurà vents del sud, fet que farà que les temperatures pugin molt durant els pròxims dies.
Aquest dimarts comença a aparèixer una zona de baixes pressions sobre l'àrea de les Açores, cosa que provoca vents del sud a Espanya. Això afavorirà un ascens de les temperatures, amb màximes properes als 20 °C en punts com Lleó. A més, Jorge Rey va advertir d'aquest canvi en la situació meteorològica: "Amb el pas de la setmana aniran descendint".
"Mirant més cap al 25 de març, aquestes borrasques comencen a arribar amb més aire fred i, de cara a finals de mes, podrien tornar a portar gelades i temperatures màximes baixes. Cronològicament, les pluges trigaran a arribar a la península Ibèrica", va assenyalar a YouTube.
Tempestes fortes
El jove burgalès es va basar en alguns models, on es parla de la possibilitat de tempestes fortes fins i tot a les Canàries o, més aviat, d'acumulacions que podrien ser força importants. "Dilluns, a poc a poc, aquesta inestabilitat anirà a més", va manifestar.
Tot i que va voler deixar clar que són pluges que, en principi, sobretot arriben a punts de l'oest de les Canàries i que aniran a més, sobretot de cara a la segona meitat de la setmana. "I sobre la península, el front triga força a arribar", va advertir l'expert del temps.
Divendres serà clau, ja que "comença a arribar el front i el cap de setmana hi haurà pluges que, sobretot diumenge, arribaran a molts punts del centre i l'est peninsular".
