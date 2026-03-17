Predicció estacional
Catalunya entra en una primavera calorosa i amb un interrogant sobre les pluges: "Podria ser més plujosa que la mitjana en alguns punts"
Meteocat indica que març es perfila com un mes plujós a Catalunya, especialment al litoral i prelitoral, mentre que abril i maig podrien ser lleugerament plujosos al nord-est i al Pirineu
Valentina Raffio
En tan sols uns dies, el divendres 20 de març a les 15.46 hora peninsular espanyola, tot l'hemisferi nord del planeta entrarà oficialment a l'estació primaveral. Després d'un hivern especialment convuls, marcat pel pas d'un tren inèdit de borrasques i d'una de les xifres més altes de pluges dels últims 30 anys, Catalunya s'endinsa en una primavera en què, segons apunten els models, tant les temperatures com les pluges podrien tornar a deixar alguna sorpresa. Els models estacionals de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) apunten que la pròxima estació serà més càlida que la mitjana de les últimes dècades. Pel que fa a les pluges, els pronòstics a llarg termini mostren un gran interrogant sobre aquesta qüestió. Tot i que algunes veus indiquen que en certs punts "podrien estar per sobre de la mitjana en alguns punts" fins al mes de maig.
A Catalunya hi ha fins a un 60% de probabilitats que la primavera sigui més calorosa que la mitjana i un 30% que registri valors normals
Els models es mostren molt contundents sobre l'evolució de les temperatures de cara als pròxims mesos. A Catalunya hi ha fins a un 60% de probabilitats que la primavera sigui més calorosa que la mitjana, un 30% que registri valors normals i només un 10% que sigui més freda del que és habitual entre el mes de març i fins al maig. Això, segons expliquen els experts, no significa que des del primer dia de primavera començarem a registrar temperatures pròpies de l'estiu sinó que, en general, els termòmetres estaran per sobre de la mitjana esperable per a aquesta època de l'any. "Si es confirma, aquesta primavera se sumarà a la ratxa d'estacions càlides que hem anat registrant els últims anys. L'última vegada que a Espanya es va registrar una estació més freda del normal va ser el 2018", afirma Rubén del Campo, portaveu de l'Aemet.
Tendència sobre les pluges
On els models es mostren més incerts és en el cas de les pluges. Els càlculs fets per Aemet, de fet, indiquen que hi ha la mateixa probabilitat que la primavera sigui més plujosa del que és normal, més seca o que entri dins dels paràmetres normals a gairebé tot el territori peninsular. Sobre aquesta qüestió també es pronuncien els especialistes de Meteocat, que en declaracions a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, afirmen que els models estacionals, sobretot en el cas de les pluges, tenen una fiabilitat limitada i són extremadament complexos per la qual cosa convé prendre'ls amb cautela i recordar que indiquen tendències estadístiques i no certeses absolutes. Especialment en estacions com la primavera, en què el temps acostuma a ser molt canviant.
Els models apunten que abril i maig podrien ser "lleugerament plujosos al nord-est i en punts del Pirineu i Prepirineu", mentre que a la resta del territori els pronòstics són incerts
Els models emprats pel Servei Meteorològic de Catalunya apunten a dues possibles previsions a mitjà termini. D'una banda, segons expliquen els tècnics de predicció, el mes de març es perfila com un mes plujós al conjunt de Catalunya. "La previsió és que estigui molt per sobre de la mitjana climàtica de precipitació, especialment al litoral i prelitoral", comenten els especialistes en una conversa amb aquest diari. D'altra banda, des de Meteocat també adverteixen que els mesos d'abril i maig podrien ser "lleugerament plujosos al nord-est i en punts del Pirineu i Prepirineu". A la resta del territori, expliquen, "no hi ha un senyal prou concloent" i, per tant, el pronòstic és incert.
La previsió d'una primavera plujosa no implica que plourà cada dia ni de bon tros que no veurem el sol durant els pròxims mesos. Els models estacionals, a diferència de les previsions del temps a curt termini, indiquen quina podria ser la tendència mitjana de les condicions atmosfèriques al llarg de setmanes o mesos besant-se en probabilitats i anomalies respecte del que és habitual, no en esdeveniments concrets dia a dia. Per això mateix, segons recorden els experts, un senyal de més pluviositat suggereix que, en conjunt, durant aquesta primavera podria ploure més del que és normal en alguns punts del territori, però continuarà havent-hi períodes secs, dies assolellats i períodes d'estabilitat atmosfèrica. L'únic que suggereixen els models és que, per si de cas, val més no guardar els paraigües aquesta primavera.