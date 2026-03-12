Previsió meteorològica
La primavera serà més càlida del normal, però incerta pel que fa a les pluges
Els registres constaten un hivern per sobre de la mitjana estacional, en el que ja és el vuitè episodi consecutiu amb valors anormalment elevats a l'Estat
Valentina Raffio
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que ens endinsem en una primavera més càlida del normal i amb gran incertesa sobre les pluges. Segons explica l’entitat, els models estacionals apunten a una probabilitat d’entre el 50% i el 70% que la pròxima estació tingui temperatures per sobre de l’habitual per a l’època a tot l’Estat i només d’entre un 10% i un 20% que sigui més freda del normal. Les previsions sobre pluges són extremadament incertes per a la gran majoria del territori i només assenyalen una probabilitat del 40% que l’estació sigui més seca del normal al sud-oest peninsular i a Canàries. "Si es confirma, aquesta primavera s’afegirà a la ratxa d’estacions càlides que hem anat registrant els últims anys. L’última vegada que a Espanya es va registrar una estació més freda del normal va ser el 2018", afirma Rubén del Campo, portaveu de l’Aemet.
Els models estacionals, que recullen la previsió de temperatures entre març i maig, apunten que el més probable és que la pròxima primavera sigui més càlida del normal a tot l’Estat. Això no significa que tinguem calor d’estiu des del primer dia, sinó que, en general, els termòmetres estaran per sobre de l’habitual per a l’època. A la major part de la península Ibèrica hi ha una probabilitat del 60% que aquesta estació sigui més càlida del normal entre ara i maig, mentre que a Canàries i al sud-est aquesta probabilitat és del 60% i a les Illes Balears, del 70%. De cara a juny, coincidint amb l’inici de l’estiu, ja hi ha models que apunten que aquesta estació serà molt més càlida del normal a tot el Mediterrani, al Cantàbric i a les Balears. Entre març i maig, el més probable és que les temperatures estiguin per sobre de l’habitual a tot l’Estat.
On els models estacionals es mostren més incerts és en la previsió de les pluges. Segons explica Del Campo, aquesta variable és especialment difícil de predir a llarg termini i, en aquests moments, amb la informació disponible, tot apunta que "és igual de probable un trimestre més plujós que més sec del normal a gairebé tot el país". A Catalunya, per exemple, hi ha les mateixes probabilitats que en els pròxims mesos plogui més, menys o igual del que és habitual per a aquesta època de l’any. L’única regió on els models apunten alguna tendència és el sud-oest peninsular i Canàries, on l’escenari més clar, amb un 40% de probabilitats, és que els mesos vinents siguin més secs del normal. Això, una vegada més, no significa que no plogui, sinó que, en general, sembla que les precipitacions estaran per sota de l’habitual per a l’època.
Balanç de l’hivern
L’anàlisi estacional també confirma que l’hivern passat, del qual ens acabem d’acomiadar, va ser més càlid del normal a tot l’Estat. Aquesta dada, segons explica Del Campo, indica que les temperatures registrades durant la passada estació van situar-se per sobre de la mitjana de les últimes tres dècades i, per tant, destaquen pel seu caràcter càlid. A tot l’Estat s’estima que les temperatures van estar fins a 1 grau per sobre del que és habitual per a l’època i, durant alguns períodes, es van registrar anomalies de fins a 5 graus respecte del normal. Els registres històrics indiquen que va ser el novè hivern més càlid des de l’inici de la sèrie, el 1961, i el sisè més calorós del segle XXI. "Els vuit últims hiverns han estat més càlids del normal: sis molt càlids i dos càlids", afirmen des de l’Aemet després de presentar el balanç en què es recullen aquestes dades.
Les pluges van ser les grans protagonistes de l’últim hivern a Espanya. Després d’uns anys marcats per la sequera i l’escassetat de precipitacions, els registres confirmen que entre desembre i febrer va ploure un 171% del valor normal al conjunt del territori. S’estima que aquesta estació va ser el vuitè hivern més plujós des de l’inici de la sèrie, el 1961, i el tercer del segle XXI, només per darrere dels registrats els anys 2010 i 2000. De mitjana, es van registrar acumulacions d’uns 323 litres per metre quadrat a la península Ibèrica, especialment durant els últims dos mesos. "En conjunt, la suma de les pluges de gener i febrer és la més alta dels últims 47 anys", afirma Del Campo, que recorda que aquestes xifres estan molt relacionades amb la sèrie de borrasques inèdita registrada els últims mesos i que, en el seu moment àlgid, van deixar una mitjana d’un nou front cada 4 o 5 dies.
