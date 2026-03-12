Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Meteocat avisa: el temps a Catalunya farà un gir inesperat de temperatures

La calma meteorològica s’alterna amb un canvi climàtic

Una dona amb un paraigües, en una imatge d'arxiu.

Una dona amb un paraigües, en una imatge d'arxiu. / EFE

Andrea Valenzuela García

Aquest divendres i aquest diumenge seran els dies més tranquils del que queda de setmana a Catalunya. Durant aquests dies, es continuen esperant precipitacions, però ja no seran generalitzades ni abundants, a excepció del dissabte, quan poden arribar pluges moderades, tempestes, calamarsa i neu intensa.

Previsió meteorològica per a aquest dijous

Aquest dijous ha clarejat amb núvols baixos a la depressió central i al quadrant nord-est, que han deixat els cels de Catalunya pràcticament coberts. Tanmateix, durant el matí aniran disminuint i el dia pot acabar serè a la major part del territori, menys al nord-est i en punts del litoral i prelitoral. No es descarta que caigui algun plugim al sector central del litoral i prelitoral, segons la previsió meteorològica del Meteocat.

El vent de direcció variable serà fluix durant tota la jornada al país i les temperatures pujaran lleugerament, fins i tot poden superar els 20ºC al Camp de Tarragona.

Divendres a Catalunya

La calma climàtica continuarà el divendres a Catalunya, quan es preveu un ambient majoritàriament assolellat al matí, i alguns núvols al final de la jornada.

Tanmateix, s’espera algun ruixat moderat al Pirineu i Prepirineu, i la cota de neu se situarà sobre els 1.600 metres. Les temperatures poden començar a baixar suaument.

Dissabte inestable

De cara al dissabte s’anuncia un dia més inestable: fins i tot el Meteocat ha emès avisos de situació meteorològica perillosa per neu.

Les precipitacions seran generals a tot el territori: fins al migdia se n’esperen al terç nord i la meitat est, a la tarda al sector central del litoral i prelitoral, en punts de la Catalunya central i al nord del Pirineu. Aquestes seran febles, però poden venir acompanyades de tempestes o calamarsa en alguns punts.

La cota de neu se situarà al voltant dels 1.600 metres al matí i anirà baixant fins als 1.000 metres durant el dia, i podrà descendir als 800 al nord del Pirineu.

Els vents de component nord i oest de Mestral i Tramuntana als dos extrems de Catalunya seran moderats i amb alguna ràfega forta, i més fluixos al sector central del territori. Amb això, les temperatures baixaran notablement, sobretot al final del dia.

Diumenge de calma

A partir del diumenge pot tornar el bon temps. S’espera un dia assolellat, amb pocs núvols, sense pluges i amb menys vent. Quedarà alguna nevada a les muntanyes del Pirineu i la nit continuarà sent freda, amb mínimes de 0 a 8ºC en general i algunes gelades a l’interior del Pirineu. Tanmateix, el termòmetre pot tornar a pujar la setmana vinent.

