Previsió meteorològica
El Meteocat alerta de perill a la zona de la costa: torna el mal temps
El mes de març començarà amb temperatures baixes i es preveuen alguns dies de pluja
Xavi Espinosa
Després d'un final de febrer plàcid i assolellat a Catalunya, tornaran el fred i la pluja. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per l'estat de la mar, alertant d'un canvi significatiu en les condicions marítimes al llarg del litoral català. Aquest avís posa en prealerta a navegants, pescadors i municipis costaners davant la previsió d'un empitjorament temporal de la mar.
El període afectat s'estén des de dimecres a les 07.00 hores fins dijous a les 01.00 hores (hora local = TU+1). Durant aquesta franja horària s'espera que l'onatge pugui superar els 2,50 metres d'alçada, cosa que podria provocar forta maror i condicions adverses per a la navegació, especialment en mar obert.
Precaució amb els avisos
El grau màxim de perill establert és 1 sobre 6, cosa que indica un nivell baix però que requereix precaució. Tot i que no es tracta d'una situació extrema, les autoritats recomanen seguir l'evolució dels avisos i extremar la prudència en activitats marítimes i a les zones pròximes a la costa.
Pel que fa a la predicció general per a avui, es preveuen núvols baixos al litoral i al prelitoral, especialment al sector sud, on seran abundants i persistents durant bona part de la jornada. Aquests núvols podrien deixar un ambient gris i humit en algunes comarques costaneres.
A la resta del territori predominarà el cel serè o lleugerament enterbolit per núvols alts, deixant passar el sol de manera intermitent. Aquesta diferència entre la costa i l'interior marcarà contrasts visibles en l'aspecte del cel al llarg del dia.
L'estat de la mar presentarà una lleugera alteració, que anirà augmentant progressivament fins a assolir el pic d'onatge previst dins del període de l'avís. Es recomana evitar apropar-se a espigons i zones on les onades puguin trencar amb força inesperada.
Baixada de les temperatures
La setmana comença, a més, amb un ambient més fred a bona part del territori. Les temperatures han baixat respecte de jornades anteriors, i durant la matinada s'han format bancs de boira en punts de l'interior, reduint la visibilitat a carreteres i zones rurals.
L'evolució tèrmica de les últimes hores mostra aquesta baixada generalitzada, amb valors actuals més baixos, sobretot a l'interior. Per consultar tots els detalls actualitzats de la predicció, es pot visitar el butlletí oficial disponible al web de Meteocat.
