Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rubau SpeedsterDocumental 'MUGA'Dalí PerpinyàEl Riuet l'EscalaCuidadora
instagramlinkedin

Previsió meteorològica

El Meteocat alerta de perill a la zona de la costa: torna el mal temps

El mes de març començarà amb temperatures baixes i es preveuen alguns dies de pluja

Temporal de llevant a l'Escala, en una imatge d'arxiu.

Temporal de llevant a l'Escala, en una imatge d'arxiu. / Jordi Callol

Xavi Espinosa

Després d'un final de febrer plàcid i assolellat a Catalunya, tornaran el fred i la pluja. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per l'estat de la mar, alertant d'un canvi significatiu en les condicions marítimes al llarg del litoral català. Aquest avís posa en prealerta a navegants, pescadors i municipis costaners davant la previsió d'un empitjorament temporal de la mar.

El període afectat s'estén des de dimecres a les 07.00 hores fins dijous a les 01.00 hores (hora local = TU+1). Durant aquesta franja horària s'espera que l'onatge pugui superar els 2,50 metres d'alçada, cosa que podria provocar forta maror i condicions adverses per a la navegació, especialment en mar obert.

Precaució amb els avisos

El grau màxim de perill establert és 1 sobre 6, cosa que indica un nivell baix però que requereix precaució. Tot i que no es tracta d'una situació extrema, les autoritats recomanen seguir l'evolució dels avisos i extremar la prudència en activitats marítimes i a les zones pròximes a la costa.

Pel que fa a la predicció general per a avui, es preveuen núvols baixos al litoral i al prelitoral, especialment al sector sud, on seran abundants i persistents durant bona part de la jornada. Aquests núvols podrien deixar un ambient gris i humit en algunes comarques costaneres.

A la resta del territori predominarà el cel serè o lleugerament enterbolit per núvols alts, deixant passar el sol de manera intermitent. Aquesta diferència entre la costa i l'interior marcarà contrasts visibles en l'aspecte del cel al llarg del dia.

EN IMATGES | L'Escala viu una nova jornada de temporal de llevant

El mar es pot presentar alterat, com en aquesta imatge d'arxiu d'un temporal a l'Escala. / Jordi Callol

L'estat de la mar presentarà una lleugera alteració, que anirà augmentant progressivament fins a assolir el pic d'onatge previst dins del període de l'avís. Es recomana evitar apropar-se a espigons i zones on les onades puguin trencar amb força inesperada.

Baixada de les temperatures

La setmana comença, a més, amb un ambient més fred a bona part del territori. Les temperatures han baixat respecte de jornades anteriors, i durant la matinada s'han format bancs de boira en punts de l'interior, reduint la visibilitat a carreteres i zones rurals.

Notícies relacionades

L'evolució tèrmica de les últimes hores mostra aquesta baixada generalitzada, amb valors actuals més baixos, sobretot a l'interior. Per consultar tots els detalls actualitzats de la predicció, es pot visitar el butlletí oficial disponible al web de Meteocat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  2. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  3. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  4. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
  5. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  6. Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
  7. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  8. Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar

La direcció de l'escola de Palau de Santa Eulàlia i la SERC se sumen a les famílies per evitar el tancament del centre

La direcció de l'escola de Palau de Santa Eulàlia i la SERC se sumen a les famílies per evitar el tancament del centre

Barcelona obligarà el personal de les saunes i clubs a formar-se sobre 'chemsex' i primers auxilis

Barcelona obligarà el personal de les saunes i clubs a formar-se sobre 'chemsex' i primers auxilis

Quan la ciutat et posa l'etiqueta d'"estranger": "La majoria de vegades no et consideren d'aquí"

Quan la ciutat et posa l'etiqueta d'"estranger": "La majoria de vegades no et consideren d'aquí"

Els EUA confirmen que tres avions militars es van estavellar a Kuwait després de ser abatuts per "foc amic"

Els EUA confirmen que tres avions militars es van estavellar a Kuwait després de ser abatuts per "foc amic"

Junts perfila el seu pla migratori amb tres fases per adquirir drets

Junts perfila el seu pla migratori amb tres fases per adquirir drets

Espanyols residents a Israel, entre els nervis i el suport a l’ofensiva contra l'Iran: "És tràgic, però el moment és ara"

Espanyols residents a Israel, entre els nervis i el suport a l’ofensiva contra l'Iran: "És tràgic, però el moment és ara"

Junts presenta el seu veto als pressupostos d'Illa: "La discrepància és total"

Junts presenta el seu veto als pressupostos d'Illa: "La discrepància és total"

Imprudència a les Tres Xemeneies del Besòs: una persona es llança en parapent i dos càmeres acaben detinguts

Imprudència a les Tres Xemeneies del Besòs: una persona es llança en parapent i dos càmeres acaben detinguts
Tracking Pixel Contents