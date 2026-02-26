Previsió meteorològica
L'advertència de Roberto Brasero: "Arriba una DANA a aquesta zona d'Espanya"
El meteoròleg d'Antena 3 va revelar quin temps farà aquest dijous
Ricardo Castelló
Roberto Brasero, reconegut com una de les cares més fiables de la informació meteorològica a Espanya, s'ha consolidat com un referent en prediccions del temps al costat de l'AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre altres experts.
Aquest dimecres, el meteoròleg d'Antena 3 va avançar la previsió del temps per aquest dijous, 26 de febrer, a Espanya i va advertir que, en principi, tot seguirà igual, excepte a les Canàries: "És on canviarà el temps en les pròximes hores".
Tot es deu a la retirada de la calitja, que ha afectat les Illes Canàries durant diversos dies. Això donarà pas a l'augment del vent i l'arribada de pluges: "Poden ser ruixats forts". La situació de vent i onatge es mantindrà fins divendres a tot l'arxipèlag.
El vent del sud és el protagonista al Cantàbric, on s'estan assolint temperatures properes als 30º. Avui s'arriben a fregar aquests valors en llocs com Zumaia i Ramales de la Victoria.
Així mateix, va reconèixer l'arribada d'un nou front que "avança lentament per l'oest peninsular, i ja es comença a generar aquesta borrasca amb una mica d'aire fred, que formarà una petita DANA".
"No hauria de deixar gaires conseqüències"
Tanmateix, el meteoròleg d'Antena 3 va voler matisar que aquesta DANA "no hauria de deixar gaires conseqüències, ja que passarà molt ràpid, però sí que pot deixar alguna pluja forta a l'est de l'arxipèlag canari". També provocarà fortes ratxes de vent.
Sobre la situació meteorològica a la Península, Brasero va explicar que les pluges ja marxen de Galícia, on tornarà a predominar el sol. A més, a les zones de Catalunya, el País Valencià i les Balears reapareixeran les boires.
Pel que fa a les temperatures, Brasero va ser contundent: "Temperatures en lleuger ascens al Cantàbric i baixaran sobretot a les Canàries. A la resta, molt semblants".
