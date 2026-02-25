Explicació científica
Boira a l'Empordà: per què bona part del litoral mediterrani s'ha despertat envoltat en una espessa capa de boirina?
El fenomen s'ha registrat des de l'Empordà fins a Xàbia, passant per Barcelona i fins a Eivissa, on s'han hagut de cancel·lar vols a causa de problemes de visibilitat
Valentina Raffio
Aquest dimecres, bona part de la costa mediterrània, des de l'Empordà fins a Xàbia, passant per Barcelona i fins a Eivissa, s'han despertat envoltades per un espès mantell de boira. Aquest fenomen ha sorprès els més matiners pel gruix de la boirina i pels problemes de visibilitat que ha deixat en alguns punts com, per exemple, a l'aeroport eivissenc, on un vol ha hagut de fer mitja volta en no poder aterrar a causa de la boira, o en diverses carreteres catalanes, que han passat diverses hores envoltades en la foscor. El pas de la boira també ha deixat imatges tan espectaculars com la de la ciutat de Barcelona embolcallada per un mantell blanc. Però, per què s'ha produït aquest fenomen? I què ens pot ensenyar la boira sobre com funciona el clima?
L'episodi que s'ha viscut aquest dimecres en bona part de la costa mediterrània és típic de l'hivern. Aquest fenomen es produeix quan una massa d'aire humit procedent del mar es desplaça lentament cap a la costa i entra en contacte amb una superfície més freda, com és el cas del sòl. Si aquest aire humit es refreda fins a arribar al seu punt de rosada, el vapor d'aigua es condensa en diminutes gotes en suspensió, formant bancs de boira que poden cobrir amplis trams del litoral. Aquesta situació es pot veure afavorida en moments en què domina un anticicló, ja que aquesta calma atmosfèrica impedeix que la humitat es dispersi i facilita la formació d'una inversió tèrmica, és a dir, una capa d'aire més fred atrapada a prop de la superfície.
En aquesta època de l'any, a més, el contrast entre la temperatura de l'aire nocturn i la superfície terrestre és suficient per reforçar el refredament en capes baixes. Per això aquestes boires són relativament freqüents a l'hivern i poden resultar persistents durant bona part del matí, com ha passat aquest dimecres en diversos punts del litoral mediterrani. Segons expliquen els experts, aquest fenomen només es dissipa quan el sol comença a escalfar l'ambient, el sòl augmenta lleugerament la seva temperatura i el vent trenca la inversió tèrmica. És aleshores quan la boira comença a dissipar-se de manera progressiva i acaba desapareixent del tot. Tal com ha passat aquest dimecres en bona part del litoral espanyol.
