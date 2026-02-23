El temps
Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
L’expert en meteorologia ha compartit un nou vídeo al seu compte de YouTube
Ricardo Castelló
Jorge Rey, que s’autodefineix com "el teu home del temps", amb tan sols 18 anys s’ha convertit en un referent en prediccions meteorològiques al costat de l’AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre altres experts, gràcies als seus pronòstics encertats.
Comença l’última setmana de febrer, un mes que ha estat marcat per la inestabilitat meteorològica en gran part d’Espanya, on els ruixats i les ratxes de vent han estat els clars protagonistes. No obstant això, el jove burgalès ha compartit al seu canal de YouTube un nou vídeo, titulat Una dorsal africana i pluges al nord-oest d’Espanya, en què avisa sobre el que passarà durant aquesta pròxima setmana.
L’expert en meteorologia ha començat explicant que arriben a la Península "borrasques que s’aprofundeixen des de l’Atlàntic", tot i que ha assegurat que es tractarà d’"un anticicló molt estàtic", però que arribarà "amb força intensitat", especialment en diversos punts del país.
El jove burgalès ha destacat que alguns fronts "fregaran l’oest". Tanmateix, la situació meteorològica farà un gir radical a partir de dimarts, ja que l’anticicló començarà a arribar a Espanya per la zona de Galícia.
Ha volgut deixar clar que el mal temps arribarà a últimes hores de la tarda de dimarts. Pel que fa a altres fronts, Jorge Rey ha revelat que en podria arribar un altre de cara a divendres: "Pot deixar pluges al sector del nord-oest".
Malgrat això, el jove burgalès ha matisat que s’espera una setmana amb molt poques pluges. Tot es deu a l’arribada d’una dorsal africana, que és un sistema d’altes pressions en altura que s’estén des del nord d’Àfrica cap al Mediterrani i Europa, provocant episodis de calor intensa, estabilitat atmosfèrica i absència de pluges. "Ens deixarà calor", ha apuntat al seu canal de YouTube.
De cara al cap de setmana, Jorge Rey ha estat clar: "Aquest segon front farà que les temperatures baixin una mica. En general, hi haurà algunes boires, glaçades molt febles, però sobretot sol".
