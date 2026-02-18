El temps
Mario Picazo: "La borrasca Pedro arriba a Espanya per generar vents forts"
El meteoròleg ha compartit un missatge a través del seu compte personal a X
Ricardo Castelló
Mario Picazo és un dels meteoròlegs més reconeguts d'Espanya. El seu rostre es va fer molt popular gràcies a la seva llarga trajectòria a Telecinco, on durant anys es va convertir en la referència de les prediccions del temps per a milions d'espectadors.
La borrasca Pedro ha arribat a Espanya i ha alterat completament el país, ja que ha emès alertes per vent, onatge i neu en un total de 13 comunitats autònomes, que assoliran el nivell taronja a causa de l'onatge, incloent-hi Astúries, Cantàbria, Galícia i el País Basc, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
Així mateix, l'AEMET pronostica que aquest dijous un front travessarà la Península d'oest a est, cosa que provocarà cels ennuvolats o completament coberts a la major part del territori.
A causa de l'impacte que tindrà l'arribada d'aquesta borrasca a la Península, Picazo ha compartit les conseqüències que provocarà la borrasca Pedro.
L'expert del temps assegura, a través del seu compte personal a X —abans Twitter— que la borrasca "generarà vents forts i onatge". Primer serà a la costa del nord-oest i després al Mediterrani.
Pel que fa a les pluges, Picazo ha estat contundent: "Les precipitacions no seran generalitzades com amb altres borrasques i afectaran sobretot el terç nord de la península".
