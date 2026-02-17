El temps
L'alerta del meteoròleg Roberto Brasero sobre el canvi radical del temps: "No plourà tant"
El meteoròleg d'Antena 3 va revelar quin temps farà durant els pròxims dies
Ricardo Castelló
Roberto Brasero, reconegut com una de les cares més fiables de la informació meteorològica a Espanya, s'ha consolidat com un referent en prediccions del temps juntament amb l'AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre altres experts.
Aquest dilluns, el meteoròleg d'Antena 3 va revelar quin temps farà durant aquesta setmana. En primer lloc, va avisar que la situació meteorològica "serà diferent", ja que "no plourà tant". Una molt bona notícia per als amants del bon temps, tot i que va advertir que "dimecres arribarà un altre front i baixaran les temperatures".
Pel que fa a la jornada d'aquest dimarts, 17 de febrer, Brasero va assenyalar que s'esperen algunes pluges febles a la zona del Cantàbric, especialment durant les primeres hores del dia, ja que tendiran a anar remetent a mesura que avanci el matí.
Una de les zones de la Península que es veurà més afectada pel temporal serà Galícia: "Allà sí que poden durar més i amb ratxes de vent que encara seran fortes". A més, a l'est d'Espanya "no s'atura el vent fort, demà hauria de perdre força el vent al llarg del dia".
"A la resta de la península tindrem intervals nuvolosos, sense pluges, i estarà més serè cap al Mediterrani, el sud d'Andalusia, Ceuta, Melilla i les Canàries, tot i que a l'arxipèlag tindrem encara una mica de calitja", va explicar Brasero.
Temperatures
Sobre les temperatures, va avisar que les nocturnes baixaran al nord, mentre que les diürnes pujaran. A València, Múrcia i Castelló rondaran els 25ºC aquest dimarts.
En canvi, dimecres arriba un front que deixarà cels ennuvolats i pluges a àmplies zones de la península, tot i que "no arribaran al terç oriental peninsular ni a les Balears". A més, va exposar que les precipitacions seran més abundants al terç nord, especialment a Galícia.
Dijous predominaran el fred i el vent, ja que Brasero va comentar que "tornarà a ser fort al nord i a l'est de la Península i a les Balears. De les Canàries ja s'haurà allunyat la calitja". Tanmateix, s'espera un cap de setmana amb el sol com a protagonista.
