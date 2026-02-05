Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'AEMET encén les alarmes per la borrasca Leonardo: "Són probables els esllavissaments de terra"

La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim

La borrasca Harry a l'Escala, fa unes setmanes.

La borrasca Harry a l'Escala, fa unes setmanes. / Arxiu

Emma Ferrara

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) adverteix que la borrasca Leonardo seguirà afectant Espanya durant els pròxims dies, amb pluges persistents, vent molt fort i temporal marítim.

A causa del nivell de saturació del sòl i dels desglaços, aquestes pluges podran donar lloc a un impacte hidrològic significatiu en conques d’Andalusia, Extremadura i Castella i Lleó. A més, l’AEMET alerta que hi haurà ratxes molt fortes de vent en àmplies zones i temporal marítim generalitzat: "Són probables els esllavissaments de terra i els danys en béns i infraestructures".

Aquest dijous es preveu que les pluges es mantinguin durant la primera meitat del dia, amb acumulacions més importants al Sistema Central, la Meseta sud i el nord-oest peninsular. En punts de les Bètiques, on ja ha plogut molt, es podrien recollir "localment més de 300 mm" entre tots dos dies. També s’esperen xàfecs amb tempesta i calamarsa a Galícia.

Divendres, tot i que Leonardo començarà a perdre força, continuarà deixant pluges a la vessant atlàntica i neu per sota dels 1.000 m al nord-oest i entre 1.200-1.400 m a la resta.

Els efectes de la llevantada a Roses aquest 20 de gener de 2026

Els efectes de la llevantada a Roses del 20 de gener. / Clàudia Rovira

Dissabte podria arribar una nova borrasca que intensifiqui de nou les precipitacions i el vent, especialment en zones del terç sud molt afectades. El temporal marítim continuarà a Galícia i al Cantàbric, mentre que al Mediterrani es mantindrà a l’Alborán i a les Balears.

Per diumenge s’espera una millora parcial, amb "les altes pressions establint-se pel sud-oest peninsular" i xàfecs menys intensos, tot i que el vent continuarà bufant de l’oest amb "possibles ratxes molt fortes al terç est".

