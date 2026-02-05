Meteorologia
L'AEMET encén les alarmes per la borrasca Leonardo: "Són probables els esllavissaments de terra"
La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
Emma Ferrara
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) adverteix que la borrasca Leonardo seguirà afectant Espanya durant els pròxims dies, amb pluges persistents, vent molt fort i temporal marítim.
A causa del nivell de saturació del sòl i dels desglaços, aquestes pluges podran donar lloc a un impacte hidrològic significatiu en conques d’Andalusia, Extremadura i Castella i Lleó. A més, l’AEMET alerta que hi haurà ratxes molt fortes de vent en àmplies zones i temporal marítim generalitzat: "Són probables els esllavissaments de terra i els danys en béns i infraestructures".
Aquest dijous es preveu que les pluges es mantinguin durant la primera meitat del dia, amb acumulacions més importants al Sistema Central, la Meseta sud i el nord-oest peninsular. En punts de les Bètiques, on ja ha plogut molt, es podrien recollir "localment més de 300 mm" entre tots dos dies. També s’esperen xàfecs amb tempesta i calamarsa a Galícia.
Divendres, tot i que Leonardo començarà a perdre força, continuarà deixant pluges a la vessant atlàntica i neu per sota dels 1.000 m al nord-oest i entre 1.200-1.400 m a la resta.
Dissabte podria arribar una nova borrasca que intensifiqui de nou les precipitacions i el vent, especialment en zones del terç sud molt afectades. El temporal marítim continuarà a Galícia i al Cantàbric, mentre que al Mediterrani es mantindrà a l’Alborán i a les Balears.
Per diumenge s’espera una millora parcial, amb "les altes pressions establint-se pel sud-oest peninsular" i xàfecs menys intensos, tot i que el vent continuarà bufant de l’oest amb "possibles ratxes molt fortes al terç est".
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
- Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats
- El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
- El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin