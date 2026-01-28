Previsió meteorològica
La borrasca Kristin provoca una caiguda de les temperatures a Catalunya i activa avisos per vents huracanats
El Servei Meteorològic de Catalunya activa diversos avisos pel mal estat de la mar en gran part del litoral i pel vent des del Barcelonès fins al Baix Camp
Valentina Raffio
L’arribada a Catalunya de la borrasca Kristin, la desena que s’endinsa a la península Ibèrica des de l’inici de la temporada, provocarà un descens generalitzat de les temperatures a tot el territori que, en alguns casos, podrien baixar fins a cinc graus en tan sols unes hores. Segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, el pas d’aquest front també provocarà un intens temporal marítim i vents huracanats a diverses comarques. La situació ha obligat a activar avisos per mal estat de la mar des de l’Empordà fins al Tarragonès. També s’han activat avisos per vent des del Barcelonès fins al Baix Camp i l’Anoia. Les autoritats demanen extremar les precaucions a les zones amb avisos activats fins que el fenomen es dissipi. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat els seus plans davant els vents i l’onatge.
Els models indiquen que la jornada estarà marcada pels vents huracanats i el temporal marítim. Per a aquest dimecres hi ha almenys una desena de comarques en avís groc per ratxes de vent que podrien superar els 70 quilòmetres per hora. Entre aquestes destaca el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp, que mantindran els avisos actius durant tot el matí i fins com a mínim primera hora de la tarda davant les fortes ratxes de vent previstes durant el pas d’aquesta borrasca.
Baixada de la temperatura
El pas de Kristin per Catalunya també ha obligat a activar diversos avisos pel mal estat de la mar al litoral del Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. En aquestes zones s’espera que el temporal marítim provoqui onades de més de 2,5 metres d’altura. Les zones que més preocupen, on els avisos s’eleven fins al nivell taronja, engloben des del mar de Lloret i Blanes fins al de Sitges i Vilanova. En aquests municipis es demana a la població extremar precaucions en acostar-se al mar.
Aquest dimecres també estarà marcat per un intens descens de les temperatures respecte als registres d’inicis de setmana. En alguns casos, s’esperen baixades de fins a cinc graus en tan sols unes hores. A Barcelona, per exemple, es passarà dels 14 graus de màximes d’aquest dimarts als 11 d’aquest dimecres. També baixaran les mínimes, que durant aquesta jornada baixaran fins als nou graus. A Girona, els termòmetres oscil·laran entre els 2 i els 13 graus. A Tarragona, el mercuri estarà entre els 6 i els 11 graus. I a Lleida, la jornada transcorrerà entre els 1 i els 7 graus.
