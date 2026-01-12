Previsió meteorològica
Tranquil·litat abans de la tempesta: la predicció del temps, segons el Meteocat
El vent afluixa i les nevades tornen a ser les protagonistes de moltes zones
Patricia López Avilés
La estabilitat meteorològica ha tornat a Catalunya després d’unes setmanes de neu, pluja i molta fred. Aquest diumenge, la borrasca Goretti es va acomiadar del territori després de tres dies de fortes ratxes de vent que van arribar a superar els 100 km/h en alguns punts.
Ara s’acosten uns dies de calma i estabilitat abans de la irrupció d’un nou front, que tornarà a portar la inestabilitat al territori.
El temps d’aquest dilluns
De moment, aquest dilluns Catalunya s’ha llevat amb el cel serè arreu, excepte pel pas d’alguna banda de núvols. Aquests núvols seran més compactes al Pirineu i a les comarques de la meitat nord però, en general, s’espera una jornada tranquil·la, amb moltes estones de sol.
El vent bufarà fluix, excepte per alguna ratxa moderada al Pirineu oriental i al prelitoral i litoral de Barcelona, on podria superar els 50 km/h, així com a les comarques gironines de la Selva o el Baix Empordà.
El més rellevant del dia
El més destacat del dia serà la pujada de les temperatures, que arribaran a superar els 15 ºC en molts punts de la costa, especialment durant les hores centrals del dia. A l’interior també es notarà l’ascens tèrmic, amb màximes que passaran dels 12 ºC.
Els valors continuaran augmentant de cara a dimarts i dimecres i, a més, s’espera un temps similar: cels serens a gran part del mapa, excepte al litoral central i sud, on s’espera nuvolositat abundant causada pel vent que arriba del sud-oest, però sense precipitacions. Així mateix, a la depressió Central es formaran boires denses que donaran lloc a un matí fred i gris.
El canvi més important
S’esperen algunes nevades febles a les cotes altes del Pirineu que podrien deixar acumulacions de neu inferiors als 10 centímetres.
A la resta del territori, les temperatures continuaran a l’alça, sobretot a la costa de Barcelona i Girona.
El canvi més important arribarà dijous: les boires seran persistents a la plana de Lleida, a punts de la Catalunya Central i a la plana de Vic. A la resta, el sol serà el protagonista del matí.
Per sota de la mitjana
A partir de la tarda, arribaran nuvolades que aniran cobrint l’atmosfera d’oest a est i donaran pas a un nou episodi d’inestabilitat.
De cara a divendres i dissabte, una borrasca situada al sud de les illes Britàniques portarà masses d’aire fred i pluges a tot el territori, que s’estendran al llarg del cap de setmana. El mercuri tornaria a situar-se per sota de la mitjana de gener i les nevades tornarien a cotes baixes d’algunes ciutats de l’interior.
