Borrasca Francis
La neu ja irromp en diversos punts de l’interior i prelitoral català i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
Al llarg del matí s’han registrat gruixos d’1 centímetre a Oliana i Berga, així com els primers flocs a Coll de Nargó, Sunyer i Espluga de Francolí, entre altres localitats
Valentina Raffio
Aquest dilluns, Catalunya s’ha despertat amb un ambient gelat, temperatures sota zero i neu en diversos punts de l’interior i del prelitoral. Els pronòstics apunten que aquesta jornada estarà marcada pel fred intens i per nevades disperses que podrien baixar a cotes de menys de 200 metres però que, almenys de moment, sembla que es calmaran al llarg de la tarda i no arribaran al litoral. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat desenes d’avisos de nivell groc per fred i neu a pràcticament tot el territori català. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat tots els protocols davant les possibles incidències de les nevades en carreteres i demana a la població que extremi les precaucions mentre duri aquest episodi aixecat per la borrasca Francis.
En molts punts, les nevades han començat la matinada passada i han anat agafant força al llarg delmatí. En localitats com Oliana (Alt Urgell) i Berga (Berguedà) ja es reporten acumulacions de fins a 1 centímetre, mentre que en municipis com Coll de Nargó (Alt Urgell), Sunyer (Segrià), la Llacuna (Anoia) i Falset (Priorat), es reporten flocs de neu que cauen amb contundència però sense deixar encara grans acumulacions. A l’interior, en ciutats com Lleida també són moltes les llars que s’han despertat amb un paisatge completament gelat. També al prelitoral, la neu ha sorprès punts com l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà).
La previsió és que la neu continuï caient durant el matí a Catalunya però que, ja de cara a la tarda, tant les nevades com les precipitacions comencin a remetre. De moment, tot apunta que el mal temps i la inestabilitat atmosfèrica remetrà de cara a les cavalcades de Reis, per la qual cosa de moment no s’ha plantejat suspendre cap desfilada. També es descarta de moment que la neu faci acte de presència al litoral, si bé és la meva probable que el temps serà desagradable en molts punts de la geografia catalana durant bona part d’una jornada que es perfila com a gèlida a pràcticament tot Catalunya.
Protecció Civil ja ha activat el pla Neucat davant possibles nevades que en alguns punts podrien caure fins i tot a cota 0 metres, sobretot en la Depressió Central i el prelitoral, així com una alerta del pla Procicat per les temperatures "extremadament baixes" previstes des d’aquest dilluns i fins com a mínim dimecres. El pas de la borrasca Francis també ha obligat a activar el pla Ventcat des de la mitjanit de dilluns fins al matí del dia de Reis davant el risc que es facin ratxes superiors als 108 km/h al nord-est, sobretot l’Alt Empordà (Girona). Així mateix, Protecció Civil ha advertit que tot això coincideix amb una previsió de fort onatge prevista en diversos punts de la costa.
Els pronòstics apunten que aquesta setmana arrencarà amb un ambient gèlid a Catalunya. Aquest dilluns, dia de les cavalcades, s’espera un matí marcada per nevades a l’interior i pluges al litoral. A partir de la tarda, el fred agafarà protagonisme. Dimarts, de fet, dia de Reis, Meteocat ha activat on avís generalitzat per baixes temperatures i possibles gelades a pràcticament tot Catalunya davant la previsió d’una jornada especialment gèlida a tot el territori i amb mal estat de la mar a la zona de l’Empordà. Els avisos s’estenen fins com a mínim dimecres al matí.
