Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

El Govern demana als ajuntaments seguir les informacions meteorològiques per si cal adaptar les cavalcades de Reis

ACN

Barcelona

Protecció Civil de la Generalitat recomana a les persones que estiguin fora de casa i que vulguin tornar per la nit de Reis avançar els desplaçaments davant la previsió de nevades a cotes baixes de forma generalitzada al territori sobretot aquest dilluns.

La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que preveuen nevades a partir de diumenge a la nit a les comarques de Ponent i que el “punt àlgid” arribi dilluns al matí, i fins a la tarda, sobretot a la Catalunya Central i el prelitoral i litoral de Barcelona i Tarragona.

Protecció Civil ja ha activat el pla Neucat i recomana els ajuntaments que estiguin “molt amatents” a les previsions meteorològiques per si calgués adaptar el recorregut de les cavalcades de Reis.

