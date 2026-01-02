Previsió meteorològica
La borrasca Francis deixa un inici d'any amb temperatures gèlides i fins i tot possibles nevades en cotes baixes
Els models vaticinen nits extremadament fredes a pràcticament tot el país des d’aquest divendres i fins com a mínim passat el dia de Reis
Valentina Raffio
El 2026 arrenca amb un ambient gèlid, nits gelades i termòmetres per sota del normal fins i tot per a aquesta època de l’any a pràcticament tot Espanya. Segons explica l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el nou any s’inicia amb el pas de la borrasca Francis, que deixarà una caiguda de les temperatures, pluges abundants en alguns punts del país i fins i tot possibles nevades en cotes baixes. Els models indiquen que entre dissabte i dimarts, coincidint amb les cavalcades de Reis i el dia en què a moltes llars s’obren els regals, es viurà un episodi de "fred, fortes pluges i nevades", sobretot en zones d’Andalusia i a l’àrea mediterrània del Llevant. A Catalunya, el Meteocat ha activat diversos avisos per nevades a la zona de Ponent, a Lleida, a partir de diumenge.
L’impacte de Francis ha començat a fer-se sentir durant la nit de Cap d’Any i en les primeres hores de l’any nou, quan el fred ha començat a guanyar protagonisme i ha deixat algunes de les nits més gèlides des de principis d’hivern. A Barcelona, l’Observatori Fabra ha marcat mínimes de tot just 2 graus, a Zona Universitària s’ha arribat als 5 i al Raval ha baixat dels 7. També són molts els punts on en les últimes hores els termòmetres han marcat xifres sota zero. A la Vall de Boí, a Lleida, s’ha arribat als -6 graus, mentre que a la Molina, a Girona, s’ha arribat als -4. Tot apunta que aquestes xifres no només es repetiran durant els pròxims dies sinó que, en molts casos, sembla que baixaran encara més.
Una setmana de fred i neu
Els models indiquen que l’arribada de la borrasca Francis es produirà alhora que l’arribada d’una massa d’aire extremadament fred d’origen àrtic. La combinació dels dos factors produirà "un important descens tèrmic amb un ambient molt fred durant tot el cap de setmana i la vigília del dia de Reis", explica Rubén del Campo, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Els pronòstics a curt termini indiquen que les temperatures màximes podrien no superar els 5 graus en àmplies zones de l’interior peninsular, amb gelades generalitzades al nord, centre i est. A Catalunya s’espera que els termòmetres no superin els 12 graus durant el dia i baixin a xifres molt baixes, d’entre 5 i 0 graus, durant la nit. "Algunes ciutats com Àvila podrien estar sota zero tot el dia", adverteix el meteoròleg.
La baixada dels termòmetres coincidirà amb un moment d’inestabilitat atmosfèrica i fortes pluges. I tot això podria donar lloc a diversos episodis de neu en cotes baixes. "No s’esperen grans nevades però sí episodis que puguin afectar zones amb molta població i vies de comunicació importants, per la qual cosa convé seguir al corrent de les prediccions meteorològiques i de les advertències de les autoritats davant possibles incidències que pugui provocar aquest fenomen", comenta Del Campo, que afirma que en aquests moments es preveuen nevades fins i tot a cotes de 200 metres en diversos punts del país.
Dissabte a la nit podria nevar en cotes baixes de l’extrem nord, mentre que diumenge les nevades s’estendrien al nord i centre peninsulars. Dilluns, vigília de Reis, la neu podria afectar l’entorn de la serralada Cantàbrica, àmplies zones de l’interior oriental, la zona centre i punts de Catalunya, Aragó, Castella-la Manxa, el País Valencià i Andalusia oriental. De cara al dimarts 6 de gener, dia de Reis, és probable que la inestabilitat remeti de manera gradual, tot i que encara es podrien registrar pluges i nevades en cotes baixes al Cantàbric i en altres zones del terç nord, així com precipitacions a l’extrem sud-est peninsular.
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- La reparació i venda d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- VÍDEO | Sis ferits i set evacuats en un incendi al carrer Tapis de Figueres
- Arnau Triola: torrons creatius, d'autor i arrelats a l'Empordà
- Detenen 'in fraganti' dos homes amb múltiples antecedents per robar coure en una estació transformadora a Garrigàs