Meteorologia
Aquestes són les característiques de la tramuntana, el vent insígnia de l'Empordà
Sovint supera els 100 km/h en la part més freda de l’any, entre el novembre i l’abril
Gerard Taulé
La tramuntana, el vent del nord característic de Catalunya, afecta sobretot l’Empordà i la Costa Brava. El seu origen més habitual és la combinació d’una borrasca situada al golf de Lleó o al de Gènova i un anticicló a l’Atlàntic, a l’oest de les illes Britàniques. Ara bé, aquest no és l’únic escenari possible. Hi ha episodis de tramuntana que es donen amb una depressió a l’Europa central i altes pressions al nord d’Europa. En alguns casos, fins i tot, el centre anticiclònic se situa sobre el Cantàbric, fet que dona lloc a una tramuntana amb component d’estral, coneguda com a tramuntana amestralada.
La tramuntana, segons els estudis del meteoròleg Eduard Fontserè, té un radi d’acció a Catalunya que és relativament petit. Es dona en una àrea compresa entre la Jonquera i Sant Feliu de Guíxols. Aquesta és la zona on sovinteja més la tramuntana. Això no obstant, hi ha tramuntanes que només bufen al nord del Cap de Creus, concretament quan el gradient bàric disminueix molt al sud dels Pirineus amb un anticicló orientat amb eix nord-sud i una baixa poc profunda damunt el nord del mar Mediterrani.
D’altra banda, la tramuntana també pot afectar en el seu radi d’acció altres zones situades més a l’interior de Catalunya, com són l’interior de les comarques gironines i especialment les àrees elevades del Pirineu Oriental. Fins i tot, en dies amb gradient bàric intens la tramuntana bufa a la ciutat de Barcelona, mentre que tenim vent de mestral ho fa al sud i l’oest de la capital catalana.
Més de 100 km/h
La tramuntana és un vent fort que sovint supera els 100 km/h en la part més freda de l’any, entre novembre i abril, quan és més freqüent. No obstant això, podem tenir tramuntana a l’estiu. Segons un estudi fet pel meteoròleg resident a l’Escala Sergi Corral, en els últims deu anys els canvis en la circulació sinòptica han produït una reducció en el nombre de dies de tramuntana, especialment a l’estiu.
L’ascensió en latitud de la cèl·lula de Hadley és la causa d’aquesta reducció dels dies de tramuntana. En aquests anys han augmentat les situacions sinòptiques del sud, amb vents de migjorn i de garbí, mentre que, en canvi, el nombre de dies de tramuntana s’ha reduït.
